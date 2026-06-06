Inglaterra vence a Nova Zelândia em ritmo de treino

A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1 a 0, neste sábado (6), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, disputado na Flórida (EUA). Em jogo marcado por amplo domínio inglês e ritmo de treino, a equipe de Thomas Tuchel controlou a posse, pressionou a saída de bola rival e só conseguiu transformar a superioridade em gol no último lance do primeiro tempo, com o artilheiro Harry Kane.

A Inglaterra volta a campo na próxima terça-feira (9), quando enfrenta a Costa Rica no último amistoso antes da Copa do Mundo. Depois, a equipe comandada por Thomas Tuchel estreia no Mundial diante da Croácia, em 17 de junho, antes de encarar Gana e Panamá pela fase de grupos. Já a Nova Zelândia ainda faz mais um teste preparatório contra o Haiti antes de iniciar sua campanha na Copa. A seleção estreia diante do Irã, em 15 de junho, e completa sua participação na primeira fase contra Egito e Bélgica. Esses compromissos servirão como os últimos ajustes das duas equipes antes do início efetivo da competição.

Primeiro Tempo

A Inglaterra assumiu o controle desde o início e empurrou a Nova Zelândia para o campo de defesa. Aos 8 minutos, Stones cabeceou após escanteio cobrado por Rashford, mas não conseguiu colocar força suficiente. Aos 16, Kane recebeu com espaço e arriscou de longe, obrigando Crocombe a espalmar. Mesmo com a posse de bola, porém, os ingleses encontraram dificuldade para entrar na área, enquanto os neozelandeses tentaram escapar em velocidade. Aos 26, Garbett recebeu pelo meio, cortou a marcação e finalizou de fora da área, mas Pickford fez boa defesa.

Na reta final, a Inglaterra aumentou o ritmo. Aos 33 minutos, Rashford ganhou pela esquerda e cruzou para Kane cabecear, mas Crocombe defendeu. Depois, aos 39 e aos 40, Rashford arriscou duas finalizações de fora da área, sem acertar o alvo. Quando o primeiro tempo parecia terminar sem gols, a seleção inglesa enfim abriu o placar. Aos 46, Spence avançou pela esquerda, puxou a marcação e cruzou na área. Kane apareceu no tempo certo, desviou de cabeça e marcou o gol que colocou a Inglaterra em vantagem antes do intervalo.

Segundo Tempo

Tuchel voltou do intervalo com muitas mudanças e praticamente refez a equipe. Entraram, entre outros, Trafford, Bellingham, Toney, Gordon, Konsa, Burn, Livramento e Reece James. Mesmo com a reformulação, a Inglaterra manteve o controle do jogo, enquanto a Nova Zelândia seguiu mais recuada. Aos 7 minutos, Gordon recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou forte, mas a marcação bloqueou. Aos 12, Reece James cobrou falta perigosa e acertou a barreira. Pouco depois, aos 14, a árbitra marcou pênalti em Toney, mas o assistente assinalou impedimento, confirmado posteriormente pelo VAR.

Com o passar do tempo, as várias alterações diminuíram o ritmo da partida. Houve pausa para atendimento de Stamenic aos 18 minutos, após choque de cabeça, e parada para hidratação aos 22. Ainda assim, a Inglaterra seguiu mais presente no ataque. Aos 28, Bellingham ficou com a bola na entrada da área após jogada de Gordon, mas teve o chute bloqueado. Já aos 36, o próprio Bellingham puxou pelo meio e arriscou de longe, sem direção. Na reta final, com o placar construído, os ingleses passaram a administrar a posse e confirmaram a vitória por 1 a 0 no amistoso pré-Copa.

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