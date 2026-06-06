Wesley se machuca, chora e preocupa Seleção para Copa

O técnico Carlo Ancelotti ganhou um ponto de atenção para a estreia da Copa do Mundo. O lateral-direito Wesley sentiu dores próximo à virilha, aos 17 minutos do primeiro tempo, e foi obrigado a sair de jogo em amistoso contra o Egito, neste sábado (6/6), no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).

Wesley colocou a mão próximo da virilha ao deixar o gramado mancando. Com isso, o técnico Carlo Ancelotti acionou Danilo, que pode jogar tanto de lateral como de zagueiro.

Em todo trajeto até o banco de reservas foi de pura lamentação de Wesley. A cena se tornou ainda mais preocupante quando o jovem lateral chegou no banco de reservas. Ele, afinal, começou a chorar com a toalha no rosto.

Diante disso, todo o elenco da Seleção Brasileira se reuniu no entorno de Wesley para tentar consolar o jogador revelado pelo Flamengo e hoje na Roma. Vale destacar que o Brasil tem até o próximo dia 12 para substituir convocados para a Copa do Mundo.

Por fim, o duelo contra os egípcios será o último da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial. A caminhada em busca do hexacampeonato começa exatamente uma semana depois, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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