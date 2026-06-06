Escócia goleia Bolívia em amistoso e deixa Brasil em alerta

A seleção da Escócia obteve uma vitória convincente por 4 a 0 sobre a Bolívia neste sábado (6), em Nova York, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Com força máxima, os escoceses resolveram a partida ainda no primeiro tempo: Shankland, McTominay e Adams (duas vezes), todos em jogadas construídas pelo lado esquerdo, com participação ativa do lateral Robertson e de Christie, anotaram os gols no Sports Illustrated Stadium.
O desempenho ofensivo pelo lado esquerdo, com Robertson avançando constantemente e McTominay e Christie tabelando, foi o ponto forte da equipe e pode representar um desafio para o lado direito defensivo brasileiro.
O jogo
A Escócia não demorou para abrir o placar contra a Bolívia: logo aos quatro minutos, Robertson avançou pela esquerda e cruzou com precisão para Shankland, que cabeceou firme no ângulo, sem chances para o goleiro. Aos 2’2, veio o segundo gol. Mais uma vez pelo lado esquerdo, Christie e Robertson construíram a jogada, Shankland participou da tabela e ajeitou para McTominay finalizar da meia-lua. O chute saiu mascado, mas suficiente para vencer Viscarra e ampliar a vantagem.
O terceiro gol mudou de cenário. A jogada nasceu pelo lado direito, com Doak arrancando até a linha de fundo e cruzando rasteiro para Adams. O camisa 10 só precisou empurrar para o fundo da rede, em lance típico de centroavante. Pouco depois, Adams voltou a marcar, desta vez em jogada individual: recebeu, invadiu a área, encarou a marcação e bateu no canto, anotando seu segundo gol na partida e o quarto da Escócia.
Apesar da goleada, houve espaço para desperdício. No segundo tempo, aos 15 minutos, Shankland perdeu uma chance clara. Livre na pequena área após passe rasteiro, o atacante finalizou mal e mandou para fora, desperdiçando o que seria o quinto gol escocês.
Próximos compromissos
A estreia da Escócia no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, contra o Haiti. Depois, o time enfrenta o Marrocos no dia 19 e encerra a fase de grupos diante do Brasil, no dia 24, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
A Bolívia, por outro lado, não estará presente na Copa. A equipe foi eliminada na repescagem intercontinental ao perder para o Iraque por 2 a 1, ficando fora do torneio mundial. Mesmo assim, a seleção sul-americana volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando encara a Argélia em amistoso.
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