Endrick celebra gol e relembra ausência na Seleção: “Pior coisa para jogador”

Endrick saiu do banco do reservas e garantiu a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito, neste sábado (6/6), em Cleveland, nos Estados Unidos. O garoto entrou no segundo tempo, balançou as redes e encerrou de dois anos sem marcar pelo Brasil. Após o jogo, o atacante celebrou volta a marcar pleo Brasil e relembrou tempo que ficou fora das convocações por lesão.

“Acho que ter essa sensação é uma coisa inexplicável. Agradeço muito a Deus por ter feito mais um gol. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. Graças a Deus, hoje eu pude fazer, fazer o gol da vitória. Mas eu fico muito feliz porque, quando eu estive machucado, eu não podia vir pra seleção, e é a pior coisa para um jogador brasileiro. E, se Deus quiser, que eu nunca mais possa passar por essa sensação e ficar fora da Seleção. É onde eu quero estar, mostrar meu futebol. Sempre dar vida pela minha nação, e fico muito grato por por esse gol. Esse gol eu dedico pra minha esposa e pro meu filhão que está está na barriga dela”, concluiu.

Titularidade

Após a partida, Ancelotti abraçou Endrick, que poderia não estar na convocação para Copa do Mundo por conta de problemas físicos. Entretanto, ganhou força pelas boas atuações em amistosos. Contudo, não fala sobre titularidade.

“Eu fico agradecido pelo gol, acho que Deus vai colocar bem o time titular na cabeça do Carlo. Vamos seguir trabalhando todos os 26 jogadores. Até quem está de fora, Ney está trabalhando como nunca na academia. Vão ser 26 jogadores disputando, correndo, fazendo de tudo para estar no campo, ajudando o Brasil. Quem o mister colocar em campo vai fazer de tudo e dar o melhor para a Seleção Brasileira”.

Agora, a Seleção Brasileira terá uma semana de preparação para estreia na Copa do Mundo. O Brasil, afinal, encara o Marrocos, no próximo sábado (13/6), às 19h, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.