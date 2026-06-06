Bruno Guimarães exalta testes e diz que “dá tempo de corrigir” os erros

Bruno Guimarães aprovou as atuações da Seleção Brasileira em amistosos. Neste sábado (6/6), em Cleveland, após vitória sobre o Egito, o volante, que abriu o placar no primeiro tempo, ressaltou que os testes foram muito positivos e agora o foco é 100% na estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos.

“Muito feliz. Acho que, faltando uma semana para a estreia, nada melhor que terminar essa sequência de amistosos com uma vitória, com uma grande atuação. Gostei muito da atuação na primeira parte, de toda a equipe. Acho que, se a gente tivesse um pouquinho mais de capricho, a gente poderia ter saído com um placar até um pouco mais elástico, mas feliz demais. Agora é já focar no jogo contra o Marrocos, que nosso sonho começa ali”, disse Bruno Guimarães.

Questionado sobre o setor defensivo, que contou com erro grave do zagueiro Marquinhos, Bruno Guimarães, portanto, acredita que ainda há tempo de corrigir esses vacilos e que o time está confiante.

“Dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir, com certeza. A gente sabe que pode defender um pouco melhor ainda, mas vamos focar no que foi bom. A gente teve chances, ganhamos os jogos, ganhamos os dois amistosos e poderia ter feito mais gols. E é isso aí, vamos para cima”, finalizou.

Agora, a Seleção Brasileira terá uma semana de preparação para estreia na Copa do Mundo. O Brasil, afinal, encara o Marrocos, no próximo sábado (13/6), às 19h, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C da competição.

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