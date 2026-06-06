Ancelotti aprova desempenho do Brasil em último teste e afirma já ter time para a estreia: “Muitas certezas”

O Brasil finalizou a sua preparação para a Copa do Mundo, na noite deste sábado (06), vencendo o Egito por 2 a 1. Em seu último teste, Carlo Ancelotti realizou alterações na equipe e aprovou o desempenho da equipe no amistoso realizado em Cleveland.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador confirmou que já tem o time titular para a estreia na Copa, no próximo sábado (13), contra o Marrocos. Inclusive, o italiano ressaltou que o amistoso deu mais certezas a ele e também elogiou a intensidade da equipe durante boa parte do confronto.

“Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos, tenho a ideia clara. O jogo me dá mais certeza, porque acho que a equipe está bem, 60 minutos do jogo foram muito bons, a nível defensivo, a nível ofensivo. Pressionamos alto, bem, a equipe jogou com intensidade, respeitando o plano de jogo. Então me traz muito mais certezas”, pontuou.

Ancelotti não chegou a antecipar a equipe, porém já confirmou qual é a sua dupla de zaga titular. Afinal, o técnico definiu que Marquinhos e Gabriel Magalhães são indiscutíveis e explicou que a dupla, que atuou na final da Liga dos Campeões, ainda não está 100% recuperarada fisicamente para o torneio.

“Gabriel Magalhães e Marquinhos são indiscutíveis para o próximo jogo. São os jogadores que jogaram até o último jogo, na final da Champions. Agora não estão 100%, estão treinando muito com a equipe. Ainda tem uma semana de treino e eles estarão preparando para o jogo”, ressaltou.

Embora já tenha os titulares em mente, o treinador valorizou a importância do banco, demonstrando que pode fazer alterações ao longo do Mundial. Inclusive, Ancelotti destacou a ausência de Rayan no amistoso deste sábado, considerando que ele poderia trazer um desempenho diferente ao ataque.

“Eu acho que os recursos no banco são muito importantes. Temos que aproveitar bem isso, sem nenhum tipo de dúvida. Eu sei perfeitamente que as cinco alterações que podemos fazer vão ajudar muito a equipe, por conta dos recursos no banco. Hoje não jogou um jogador muito importante, que é Rayan, mas ele no banco podia também ser uma chave do êxito”, afirmou.

Brilho de Endrick pelo Brasil

Mais uma vez, Endrick se tornou peça-chave para a vitória do Brasil. Afinal, com apenas seis minutos em campo o jogador desempatou o jogo, assim como fez em sua estreia com o italiano, contra a Croática. O treinador reforçou as qualidades que o jovem atleta possui e comparou ele com outras peças, como Matheus Cunha.

“O Endrick tem essa qualidade, é muito potente, muito bem posicionado na área, teve oportunidade e marcou. Um jogador importante para nós, tem que seguir. Eu acho que todos os jogadores são importantes, com diferentes características. O Matheus pode não finalizar como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo”, reiterou.

Preocupação com Wesley

Ainda no começo da partida, o técnico teve uma grande preocupação. Afinal, Wesley sentiu uma lesão no adutor e precisou ser substituído. Ancelotti informou que o lateral passará por exames no domingo (07) e está confiante que poderá contar com o jogador na Copa.

“O departamento médico vai fazer um diagnóstico amanhã, tem que fazer exames, ele tem um problema muscular. Temos que esperar o diagnóstico. Uma pena a lesão, mas temos jogadores que podem substituir a ele. Acho que ele ainda terá tempo para se recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo. Se não, temos que escolher outro e temos tempo para fazer”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.