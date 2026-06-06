Ancelotti explica situação de Wesley e confia na recuperação do lateral

A vitória do Brasil contra o Egito, na noite deste sábado (06), acabou sendo marcada por uma grande preocupação. Afinal, Wesley deixou o gramado ainda na primeira etapa após sentir uma lesão no adutor da coxa esquerda e virou dúvida para a disputa da Copa do Mundo. No banco de reservas, o jogador chorou bastante e reclamou de dores na região.

Na entrevista coletiva após o jogo, Carlo Ancelotti revelou que qualquer definição quanto ao futuro do jogador depende de exames que serão realizados neste domingo (07). Inclusive, o técnico evitou comentar um possível corte e destacou que confia na recuperação de Wesley para o torneio.

“O departamento médico vai fazer um diagnóstico amanhã, tem que fazer exames, ele tem um problema muscular. Temos que esperar o diagnóstico. Uma pena a lesão, mas temos jogadores que podem substituir a ele. Acho que ele ainda terá tempo para se recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo. Se não, temos que escolher outro e temos tempo para fazer”, declarou.

Caso o lateral não tenha condições de seguir para o Mundial, Ancelotti possui Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco, como opções da posição na pré-lista. Inclusive, o treinador já perdeu duas opções por conta de lesão antes da Copa. Afinal, Éder Militão e Vanderson não tiveram condições de serem convocados para o torneio.

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