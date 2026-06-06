Jogadores da Seleção destacam importância de Wesley

A Seleção Brasileira ganhou uma preocupação extra após vitória sobre o Egito, neste sábado (6/6), em Cleveland (EUA). O lateral-direito Wesley reclamou de dor na virilha e até chorou no banco de reservas, após sair do gramado. Depois da partida, os jogadores do Brasil demonstraram apoio ao jogador e acreditam que pode recuperar para atuar na Copa do Mundo.

O meia-atacante Raphinha adotou tom pessimista após o lateral-direito Wesley deixar o amistoso da seleção contra o Egito ainda no primeiro tempo.

“Cara, esse momento é muito complicado, porque obviamente a gente quer chegar na Copa do Mundo, a gente quer chegar bem. Obviamente a gente fica preocupado com o Wesley, que é normal nesse fim de temporada. Depois de muitos jogos, pode acontecer. Ver o que aconteceu com ele é muito triste, porque a gente sabe o quanto ele trabalha, o quanto ele queria estar aqui”, disse Raphinha à TV Globo.

Danilo e Ibañez

Além disso, Danilo, que deve herdar a vaga em caso de corte de Wesley, foi outro que demonstrou apoio ao jogador e espera contar com ele na Copa do Mundo.

“Eu passei por isso em duas Copas do Mundo. Sei bem como é que funciona. A gente está tentando dar um bom suporte pra ele. O Wesley é um bom menino ali. A gente espera que não seja nada demais, possa contar com ele ainda, porque é uma peça importante pra gente”, ressaltou.

“A gente espera que não tenha sido nada grave. Os doutores ainda não não falaram nada sobre. Então, isso tem que deixar pro departamento médico, mas eu espero que ele esteja na melhor condição e que continue com a gente aqui dentro do grupo, porque ele é muito importante pra gente”, destacou zagueiro Ibañez.

Wesley vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo, mas o problema físico a uma semana da estreia no Mundial gera um alerta e preocupação.

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