Sem Messi, Argentina supera problemas de lesões e vence Honduras em amistoso

A extensa lista de jogadores se recuperando de lesões não impediu o domínio argentino nos EUA na noite deste sábado (6). Atual campeã do mundo, a Albiceleste venceu Honduras por 2 a 0 em um jogo de dois tempos diferentes, no Kyle Field. Lautaro Martínez e Simeone marcaram os tentos argentinos no confronto.
Apesar da vitória, a Albiceleste lida com uma série de problemas. Dibu Martínez e Messi estão entre os casos mais alarmantes, devido à titularidade absoluta, mas a lista é tão extensa que o técnico Lionel Scaloni chamou Giay, do Palmeiras, para o amistoso. O atleta não está na lista final do treinador para Copa e viajou apenas para complementar a equipe.
Este foi o penúltimo compromisso da atual campeã antes do Mundial. A estreia albiceleste está marcada para terça-feira (16), às 22h (de Brasília), diante da Argélia, pelo Grupo J. Antes, porém, encara a Islândia no dia 9 de junho, às 21h30.
Primeiro tempo
Argentina dominou Honduras durante a etapa inicial, mas não foi tão incisiva quanto nos acostumamos a ver, sobretudo no terço final do campo. A Albiceleste mostrou um ritmo bem abaixo, mais lenta e com pouca inspiração, o que não impediu o controle diante do adversário.
O jogo com a Argentina buscando ações de ataque e sem precisão nos passes, até os 35 minutos, quando Tagliafico sofreu pênalti. Após Lo Celso arriscar um chute cruzado da entrada da área e acertar o travessão, o lateral aproveitou o rebote e acabou derrubado por Meléndez. Lautaro Martínez cobrou forte, no canto direito de Menjivar e abriu o placar.
A etapa inicial contou com uma novidade que entrará em vigor nesta Copa do Mundo. Aos 9′, o volante Ariaga sentiu dores nas costas e pediu atendimento, deixando o gramado. O árbitro, então, comunicou que o hondurenho só poderia retornar ao campo depois de um minuto — cumprindo a regra que diminui perda de tempo nas partidas.
Argentina com outra movimentação
A Albiceleste retornou com outra movimentação e em ritmo mais acelerado, passando sobretudo pela entrada de De Paul. O resultado? Gol aos nove minutos. Lautaro Martínez recebeu pela direta e tocou de calcanhar para Simeone só dominar e chutar rasteiro na saída de Menjívar.
O gol não fez os argentinos diminuírem o ritmo, e a Albiceleste ainda teve outras duas chances aos 13′ e 14′. Almada recebeu de Palacios e tentou a finalização, mas acabou travado, enquanto Medina, na sequência, cabeceou com perigo para boa defesa do goleiro. A partida seguiu assim até os minutos finais, com os hermanos controlando o jogo no campo de ataque.
ARGENTINA 2X0 HONDURAS
Amistoso internacional
Local: Kyle Field, em Texas (EUA)
Data e horário: sábado (06), às 21h (de Brasília).
Gols: Lautaro Martínez, 35’/1ºT (1-0); Simeone, 08’/2ºT (2-0)
ARGENTINA: Musso (Beltrán, 34’/2ºT); Giay (Joaquín Freitas, 39’/2ºT), Otamendi (Aranda, 36’/2ºT), Lisandro Martínez (Cuti Romero, 17’/2ºT) e Tagliafico (Medina, 0/2ºT); Barco (De Paul, 0/2ºT), Palácios (Capaldo, 36’/2ºT), Lo Celso (Enzo Fernández, 17’/2ºT), Simeone e Almada (Flaco López, 18’/2ºT); Lautaro Martínez (Mac Allister, 17’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.
HONDURAS: Menjívar (Luis Ortiz, 34’/2ºT); Meléndez, Sacaza (Benett, 32’/2ºT), Maldonado (Vega, 17’/2ºT) e Rosales; Arriaga (David Ruíz, 17’/2ºT), Rivas (Jeffry Miranda, 32’/2ºT), Moncada (Reyes, 16’/2ºT), Edwin Rodríguez (Arzú, 17’/2ºT) e Palma; Benguché (Figueroa, 0/2ºT). Técnico: José Molina.
Árbitro: Victor Rivas (EUA)
Auxiliares: Jennifer Garner (EUA) e Lorenzo Hernández (EUA)
VAR: Allen Chapman (EUA)
Cartão Amarelo: Barco, Medina e Lisandro Martínez (ARG); Maldonado (HON)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.