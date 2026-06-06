Jornais espanhóis exaltam atuação de Endrick: “Bateu na porta novamente”

A vitória do Brasil para cima do Egito, na noite deste sábado (06), ficou marcada por mais um grande desempenho do atacante Endrick. Afinal, mais uma vez, o jogador entrou bem na partida e, assim como no amistoso contra a Croácia, em março, apareceu para decidir a partida.

A atuação chamou a atenção do outro lado do Atlântico, principalmente da imprensa espanhola. De olho no retorno de Endrick ao Real Madrid, os veículos do país se renderam a mais um bom jogo do atacante e enfatizaram que o jogador colocou uma dúvida na cabeça de Carlo Ancelotti.

Em sua manchete, o Diário Marca declarou que o atacante “explodiu” os planos do treinador. Em sua publicação, o veículo espanhol recordou que o treinador queria fazer testes na partida, com Igor Thiago começando como titular. Porém, Endrick roubou a cena e mostrou que está disposto a ingressar no onze inicial.

“Foi o próprio treinador quem recomendou que ele buscasse tempo de jogo para conquistar um lugar na equipe. Agora, Endrick parece determinado a fazer mais do que isso. Ele quer lutar por uma vaga no time titular. Porque no último amistoso antes da Copa do Mundo, enquanto Ancelotti testava novas opções com Igor Thiago, o jovem atacante acabou roubando a cena. O plano era testar diferentes formações. O resultado foi bem diferente. Endrick bateu na porta novamente . E desta vez, ele o fez com força”, relatou o diário.

“Canhão”

Já o Diário AS descreveu o atacante como um “canhão”. Inclusive, o veículo destacou que Endrick aproveitou a primeira chance que teve para marcar e que deixou um recado para Ancelotti, em busca da vaga como titular.

“O atacante do Real Madrid , voraz como sempre quando entra em campo, apareceu na área para aproveitar uma bola perdida que acabou no fundo da rede. Mandando uma mensagem clara em sua busca por uma vaga no time titular. Um gol que, no fim das contas, deu a vitória ao Brasil”, enfatizou

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