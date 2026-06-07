Marquinhos assume falha: “Poderia custar o resultado”

Zagueiro e capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos falhou no gol do Egito no primeiro tempo, em último amistoso antes da Copa do Mundo. Após a vitória em Cleveland (EUA), o defensor assumiu que a falha poderia custar o resultado, mas ressaltou a força do grupo para reagir durante os 90 minutos.

“Às vezes acontece alguma falha ou outra de um jogador ou outro, mas que, se o coletivo estiver forte, a gente consegue passar por esses obstáculos juntos. E foi o que aconteceu hoje. É um erro que poderia custar o resultado, mas, graças a Deus, a gente conseguiu seguir firme, continuando bem, criando chances. Tivemos chances pra matar e fazer gols ali no primeiro tempo; no segundo tempo também criamos chances e conseguimos o resultado”, disse antes de complementar.

“A gente sabia que hoje era um teste importante. Não se definiria nada da nossa Copa do Mundo hoje, num amistoso como esse, mas era muito importante um resultado bom, fazer um jogo bom pra que a gente pudesse ter tranquilidade nessa semana pra preparar bem esse jogo de estreia”, concluiu.

Ancelotti banca Marquinhos

O erro aconteceu logo depois de Bruno Guimarães abrir o placar para o Brasil. Quatro minutos após o gol, Marquinhos recebeu a bola pelo lado direito e tentou um recuo para o goleiro Alisson. O passe saiu errado. Ziko, jogador egípcio, dominou a bola e finalizou na saída do goleiro para empatar.

“Marquinhos e Gabriel são indiscutíveis para o próximo jogo. São os jogadores que jogaram a final da Champions. Não estão 100%. Não treinaram muito com a equipe, então teremos uma semana para treinar bem e eles estarão preparados para o jogo“, disse o italiano.

Agora, a Seleção Brasileira terá uma semana de preparação para estreia na Copa do Mundo. O Brasil, afinal, encara o Marrocos, no próximo sábado (13/6), às 19h, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C da competição.