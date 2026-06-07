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Rafael Leão explica confusão com Iván Román em amistoso de Portugal

Rafael Leão explica confusão com Iván Román em amistoso de Portugal
Rafael Leão explica confusão com Iván Román em amistoso de Portugal -

O atacante Rafael Leão, de Portugal, usou as redes sociais para explicar a confusão envolvendo o zagueiro Iván Román, do Chile e do Atlético-MG, em amistoso disputado no sábado. Os dois jogadores acabaram expulsos após um conflito que também envolveu o lateral João Cancelo.

“Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário”, afirmou Rafael.

O episódio aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Cancelo sofreu falta na linha de fundo, pela esquerda, e encarou Faúndez. Os dois iniciaram um bate-boca, e Iván Román chegou em seguida para empurrar o lateral português.

Rafael Leão, que estava próximo do lance, reagiu imediatamente. Em seguida, o atacante português deu um soco no zagueiro chileno, que caiu no gramado. Como consequência, o árbitro expulsou os dois jogadores com cartão vermelho direto.

Apesar da confusão, Portugal venceu o Chile por 2 a 1, com gols de Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes, enquanto Cepeda diminuiu para os chilenos. Além disso, este foi o último amistoso da seleção portuguesa antes da estreia na Copa do Mundo.

Agora, Portugal integra o grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e RD Congo. Por outro lado, o Chile não conseguiu vaga no Mundial pela terceira vez consecutiva e ficará fora das edições de 2018, 2022 e 2026.

Entenda a briga entre Rafael Leão e Iván Román 

A reta final do primeiro tempo ficou marcada pela confusão iniciada aos 44 minutos, após a falta no lado esquerdo do ataque português. Rafael Leão perdeu o controle, agrediu Iván Román e recebeu cartão vermelho aos 46 minutos. Dessa forma, o árbitro também expulsou o zagueiro chileno aos 47, por participação no empurra-empurra.

Porém, mesmo em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, as seleções foram para o intervalo empatando sem gols e com dez jogadores para cada lado.

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