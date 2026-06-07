Rafael Leão explica confusão com Iván Román em amistoso de Portugal

O atacante Rafael Leão, de Portugal, usou as redes sociais para explicar a confusão envolvendo o zagueiro Iván Román, do Chile e do Atlético-MG, em amistoso disputado no sábado. Os dois jogadores acabaram expulsos após um conflito que também envolveu o lateral João Cancelo.

“Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário”, afirmou Rafael.

O episódio aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Cancelo sofreu falta na linha de fundo, pela esquerda, e encarou Faúndez. Os dois iniciaram um bate-boca, e Iván Román chegou em seguida para empurrar o lateral português.

Rafael Leão, que estava próximo do lance, reagiu imediatamente. Em seguida, o atacante português deu um soco no zagueiro chileno, que caiu no gramado. Como consequência, o árbitro expulsou os dois jogadores com cartão vermelho direto.

Apesar da confusão, Portugal venceu o Chile por 2 a 1, com gols de Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes, enquanto Cepeda diminuiu para os chilenos. Além disso, este foi o último amistoso da seleção portuguesa antes da estreia na Copa do Mundo.

Agora, Portugal integra o grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e RD Congo. Por outro lado, o Chile não conseguiu vaga no Mundial pela terceira vez consecutiva e ficará fora das edições de 2018, 2022 e 2026.

Entenda a briga entre Rafael Leão e Iván Román

A reta final do primeiro tempo ficou marcada pela confusão iniciada aos 44 minutos, após a falta no lado esquerdo do ataque português. Rafael Leão perdeu o controle, agrediu Iván Román e recebeu cartão vermelho aos 46 minutos. Dessa forma, o árbitro também expulsou o zagueiro chileno aos 47, por participação no empurra-empurra.

Porém, mesmo em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, as seleções foram para o intervalo empatando sem gols e com dez jogadores para cada lado.

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