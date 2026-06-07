Vila Nova-GO x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Vila Nova e Botafogo-SP se enfrentam nesta segunda-feira (07/06), às 20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela boa campanha, o Tigre busca mais uma vitória para seguir firme entre os primeiros colocados da tabela, enquanto a equipe paulista tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida, portanto, terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova vai em alta para o confronto. Na rodada passada, a equipe comandada, afinal, por Guto Ferreira venceu o Londrina fora de casa por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da Série B. O Colorado, assim, soma 22 pontos em 11 partidas, com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, campanha que representa 66% de aproveitamento.

O técnico Guto Ferreira terá duas mudanças. Na defesa, o zagueiro Pedro Romano está suspenso por expulsão contra o Londrina. Em compensação, Anderson Jesus retorna e deve assumir a vaga entre os titulares. No meio-campo, Willian Maranhão recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática. Com isso, Enzo aparece como o principal candidato para ocupar o setor e formar a linha de meio-campo do Tigre. Caio Marcelo também está fora pelo mesmo motivo.

Como chega o Botafogo-SP

Já o Botafogo-SP vive um cenário diferente. A equipe de Ribeirão Preto vem de empate sem gols diante da Ponte Preta, em Campinas, e ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. O Pantera, afinal, soma apenas 10 pontos em 11 jogos, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, alcançando 30% de aproveitamento.

Dentro de campo, o técnico Cláudio Tencati, aliás, terá o retorno de Matheus Sales, que deve assumir a vaga de Leandro Maciel, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No entanto, o treinador segue com muitos desfalques: Carlos Eduardo, Jonathan Lemos, Marco Antônio, Guilherme Queiróz e Darlan seguem fora.

VILA NOVA x BOTAFOGO-SP

Série B do Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 8/6/2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago, Anderson Jesus e Higor; Enzo, Dudu e Marquinhos Gabriel; Janderson, Gustavo Puskas e Ryan. Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Wallace, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava; Kelvin, Hygor e Zé Hugo. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Pathriece Wallace Correia Maia (RJ)

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