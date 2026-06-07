Os Eleitos de Ancelotti: Casemiro

Homem de confiança de Carlo Ancelotti desde os tempos de Real Madrid, Casemiro disputará a sua terceira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O volante do Manchester United se despediu do clube inglês no final da temporada, sendo um dos destaques da equipe. Referência para a nova geração, o meio-campista, de 34 anos, chega ainda mais forte para a competição.

O ciclo de Casemiro para a Copa de 2026, assim, foi marcado por uma trajetória de resiliência e retomada de protagonismo. Após a Copa do Catar, o volante iniciou o período como capitão e pilar de liderança nas Eliminatórias, mas enfrentou um hiato significativo em 2024, quando problemas físicos e a opção de renovação de Dorival Júnior o deixaram fora da Copa América. Esse afastamento, aliás, gerou debates sobre o fim de seu ciclo na Seleção, especialmente diante da ascensão de novos nomes no meio-campo.

A reviravolta, aliás, ocorreu com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Amarelinha em 2025. O treinador italiano reintegrou Casemiro ao elenco, onde ele recuperou a estabilidade técnica. Aos 34 anos, o volante, portanto, consolidou sua volta por cima ao garantir a convocação para seu terceiro Mundial consecutivo como a voz da experiência.

Fala, Casemiro

“É minha terceira (Copa do Mundo), então é claro que eu já passei por muitas coisas. Mas a gente sabe que o futebol tem surpresas, todos os jogos são diferentes um do outro. Claro que já joguei bastantes jogos de Copa do Mundo, já joguei bastantes jogos dessa grandeza, mas a gente sabe que na Copa do Mundo é sempre (decidida) nos detalhes”.

Confira aqui as atuações de Brasil 2×1 Egito na opinião do J10

Raio-X

Nome: Carlos Henrique Casimiro

Idade: 34 anos

Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1992

Altura: 1,85m

Peso: 84kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: ~ 50

Jogos: 87

Gols: 8

Títulos: Copa América (2019)

Nos clubes

São Paulo (2010 a 2013)

Real Madrid Castilla (2013 – empréstimo)

Real Madrid (2013 – 2022)

Porto (2014/15 – empréstimo)

Manchester United (desde 2022)

Títulos

Pelo São Paulo

Sul-Americana: 2012

Pelo Real Madrid

Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

Mundial de Clubes: 2016, 2017 e 2018

Supercopa Uefa: 2016, 2017 e 2022

Campeonato Espanhol: 2016/17, 2019/20 e 2021/22

Supercopa da Espanha: 2017, 2019/20 e 2021/22

Copa do Rei: 2013/14

Pelo Manchester United

Copa da Inglaterra: 2022/2023

Copa da Liga Inglesa: 2023/24

Opinião do Leo*

Pilar na reconstrução de um Brasil forte, Casemiro tirou umas férias da Seleção e passou um ano sabático, período suficiente para o mundo do futebol perceber o quão importante volante é, seja como uma das lideranças no grupo ou como referência técnica, algo que construiu desde a base do São Paulo. O cabeça de área e o técnico Carlo Ancelotti mantêm uma relação umbilical desde os tempos do Real Madrid, onde, assim, a parceria rendeu títulos igual à água. Dificilmente, o italiano, então, não escalará o jogador entre os 11 titulares. Case enverga a camisa 5, mas não é somente um cão de guarda destruidor. Sabe chegar forte como tem clareza para quebrar as linhas do adversário com passes requentados. Em caso de conquista, será, com certeza, um dos ícones da campanha vitoriosa. O craque que está de saída do Manchester United é fundamental. O coração do time de 2026.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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