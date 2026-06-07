Novo penteado: Neymar muda visual para Copa do Mundo

Enquanto se recupera se recupera de uma lesão na panturrilha, Neymar decidiu mudar o visual para disputar a Copa do Mundo de 2026. Na noite do último sábado (6/6), o camisa 10 apareceu com um novo corte de cabelo em vídeo publicado por seu cabelereiro nas redes sociais.

O craque da Seleção Brasileira, aliás, apostou em um penteado similar com o que usou em 2018, quando defendia o PSG. Assim como naquela época, ele decidiu aplicar uma coloração mais loira nos fios.

A Copa de 2026 será a última de sua carreira de Neymar. O atacante, aliás, segue em tratamento de lesão na panturrilha e vive expectativa para voltar aos treinos com bola na próxima semana, às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

O Brasil, afinal, faz primeiro jogo na Copa do Mundo no próximo dia 13 de junho, em Nova Jersey, contra o Marrocos, pelo grupo C, que também tem Escócia e Haiti.

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