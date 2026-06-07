Jogadores da França contestam federação após comercial

Um novo impasse surgiu entre jogadores da seleção da França e a Federação Francesa de Futebol. Dessa vez, um grupo formado por Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki e Désiré Doué demonstrou insatisfação após descobrir que imagens de uma sessão promocional foram utilizadas em um comercial de uma casa de apostas. As informações são do jornal L’Equipe.

Segundo a publicação, os atletas participaram de uma sessão de fotos destinada aos patrocinadores da Federação Francesa de Futebol. No entanto, posteriormente, as imagens acabaram sendo aproveitadas por uma empresa de apostas esportivas sem que os jogadores tivessem conhecimento prévio da ação.

Entre os atletas, Cherki e Mbappé lideraram as manifestações de descontentamento após a divulgação da campanha publicitária. Além disso, de acordo com o L’Equipe, a peça pode contrariar um acordo firmado entre os jogadores e a federação em 2023.

Na ocasião, os atletas questionaram algumas parcerias comerciais da entidade, especialmente aquelas ligadas ao setor de apostas e a marcas relacionadas à saúde alimentar.

Mbappé comentou o tema ao falar sobre os acordos comerciais da federação.

“Não estávamos de acordo em alguns casos, como marcas relacionadas contra a saúde alimentar ou apostas. Muitos de nós vimos de bairros onde estas coisas destruíram muita gente. Eu mesmo conheço pessoas que sofreram”, disse Mbappé ao Canal Plus na época.

França mantém foco no Mundial após novo atrito

Além disso, este não é o primeiro atrito entre os jogadores e a federação francesa. Nos últimos anos, a imprensa local já registrou divergências envolvendo premiações para a Copa do Mundo e a quantidade de ingressos disponibilizada aos atletas para os jogos da seleção.

Enquanto isso, a França segue focada na disputa do Mundial. A equipe integra o Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque. A estreia francesa está marcada para o dia 16 de junho, justamente contra a seleção senegalesa.

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