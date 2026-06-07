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Marrocos x Noruega, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Marrocos x Noruega, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h
Marrocos x Noruega, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h -

Neste domingo (7/6), Marrocos e Noruega se enfrentam, às 16h (horário de Brasília), no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O amistoso será o último compromisso das duas seleções antes da estreia na Copa do Mundo de 2026 e servirá como teste final para ajustes táticos e definição das equipes titulares.

A Voz do Esporte, assim, abre às 15h com pré-jogo completo: estilo marroquino contra a força física norueguesa, números, e o que esperar das estrelas em campo. Ricardo Froede narra com a pegada e a clareza que o confronto exige.

João Miguel Lotufo destrincha o xadrez tático e aponta onde o jogo pode ser ganho. Gabo Ferreira traz reportagem direto do gramado, com aquecimento, ambiente e as últimas da cabine técnica. Cobertura até 18h30. Clica no link e começa o domingo com futebol de primeira.

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