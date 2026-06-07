Espanha x Peru: onde assistir e escalações

A Espanha enfrenta o Peru nesta segunda-feira (8), às 23h (de Brasília), pelo último amistoso da equipe europeia antes da disputa da Copa do Mundo. O jogo será no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. Os espanhóis empataram com o Iraque na última quinta-feira (4) por 1 a 1, variando o elenco entre reservas e titulares.
Do outro lado, Mano Menezes, que comanda a seleção do Peru, terá a responsabilidade de renovar à equipe após não se classificar para Copa. O Peru, afinal, ficou na nona colocação das Eliminatórias, com apenas 12 pontos conquistados e duas vitórias nos 18 confrontos disputados na competição.
Onde assistir
O amistoso entre Espanha e Peru, entretanto, não tem transmissão para o Brasil.
Como chega a Espanha
A Espanha chega a Puebla em condição diferente da esperada para o último amistoso antes do Mundial. Na quinta-feira (4), Luis de la Fuente escalou uma formação alternativa contra o Iraque, com Joan García no gol, Alejandro Grimaldo na lateral e Borja Iglesias no ataque. Mesmo com a desconfiança pelo último resultado, a equipe chega sustentada por uma campanha forte nas Eliminatórias.
De la Fuente, assim, deve dar mais minutos a jogadores projetados como titulares no Mundial. Rodri, Pedri, Gavi e Fabián Ruiz podem ganhar espaço no meio-campo, enquanto Dani Olmo, Yéremy Pino e Ferran Torres disputam funções no ataque. Nico Williams viaja para o México e pode receber minutos, dependendo da avaliação médica.
Como chega o Peru
O Peru, entretanto, chega a este amistoso ainda em meio a um processo de reconstrução. A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas foi decepcionante. A equipe comandada por Mano Menezes, porém, ganhou novo fôlego ao vencer o Haiti por 2 a 1, em Miami. Assim, encerrou uma sequência de três partidas sem vitória sob o comando de Mano e trouxe mais confiança para o confronto diante da Espanha.
O elenco sul-americano conta com André Carrillo, do Corinthians, e Erick Noriega, do Grêmio, dentre os convocados por Mano Menezes para os amistosos, mas não deve contar com os jogadores dentre os titulares.
ESPANHA x PERU
Amistoso Internacional
Data-Hora: 8/6/2026 (segunda-feira), às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.
ESPANHA: David Raya; Mosquera, Huijsen, Grimaldo e Pedro Porro; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Fermín Lopez. Técnico: Luis de la Fuente.
PERU: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Marcos López, Miguel Araujo e João Grimaldo; Jairo Vélez, Jesús Castillo e Jairo Concha; Yotún, Alfonso Barco e Alex Valera. Técnico: Mano Menezes.
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