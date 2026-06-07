Leitura labial revela conversa entre Wesley e médico da Seleção

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no amistoso disputado no sábado (6), não chamou atenção apenas pelos gols de Bruno Guimarães e Endrick. Além disso, a partida também ficou marcada pela preocupação envolvendo o lateral-direito Wesley.

Durante o primeiro tempo, o jogador sentiu dores após uma disputa de bola e, consequentemente, precisou deixar o gramado antes do intervalo. O episódio gerou apreensão entre os torcedores e membros da comissão técnica brasileira.

Aos 16 minutos da etapa inicial, Wesley caiu no campo e recebeu atendimento médico. Como o lance aconteceu poucos dias antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo, a situação aumentou a preocupação sobre as condições físicas do atleta.

Posteriormente, o especialista em leitura labial Velloso utilizou as redes sociais para divulgar o que o jogador teria dito durante uma conversa com o médico da Seleção logo após o lance. Segundo a interpretação publicada pelo profissional, Wesley explicou a forma como sentiu a lesão. Veja o vídeo:

Leitura labial de Wesley após sair lesionado do jogo do Brasil x Egito. ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/7hegX2TDNq — VELLOSO (@vellosogg) June 7, 2026

Ancelotti confia na recuperação de Wesley

Na entrevista coletiva após o jogo, Carlo Ancelotti explicou que qualquer decisão sobre o futuro de Wesley depende dos exames que serão realizados neste domingo (07). Além disso, o treinador evitou antecipar um possível corte e reforçou que ainda confia na recuperação do lateral para a Copa do Mundo.

“O departamento médico vai fazer um diagnóstico amanhã, tem que fazer exames, ele tem um problema muscular. Temos que esperar o diagnóstico. Uma pena a lesão, mas temos jogadores que podem substituir a ele. Acho que ele ainda terá tempo para se recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo. Se não, temos que escolher outro e temos tempo para fazer”, declarou.

Por outro lado, caso o jogador não reúna condições de seguir no grupo para o Mundial, Ancelotti já conta com alternativas para a posição. Nesse sentido, ele tem como opções Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco, na pré-lista da Seleção.

Além disso, o treinador já precisou lidar com baixas importantes antes da Copa do Mundo. Afinal, Éder Militão e Vanderson não conseguiram se recuperar a tempo e ficaram fora da convocação final para o torneio.

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