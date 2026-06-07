Equador x Guatemala, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Equador e Guatemala se enfrentam neste domingo (7), às 17h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O Equador faz seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo e chega embalado por uma sequência positiva de resultados. A equipe comandada por Sebastián Beccacece venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 no amistoso mais recente e acumula 18 partidas de invencibilidade.
Duelo latino pra dar ritmo ao seu domingo. O aquecimento da Voz começa às 16h, conectando você ao estádio com informações, escalações e análise do momento das seleções. Pedro Casagrande assume a narração com emoção na medida certa e precisão nos detalhes.