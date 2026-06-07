Neymar usa esteira com tecnologia da Nasa para tratar lesão na panturrilha

Para acelerar a recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita e ficar apto a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar intensifica o tratamento e, além disso, utiliza uma tecnologia originalmente desenvolvida pela NASA, a agência espacial americana.

No sábado (6), o atacante realizou sessões em uma esteira antigravidade. O equipamento permite caminhadas e corridas com menor impacto na região lesionada e, dessa forma, auxilia no processo de reabilitação.

Durante o uso, o jogador entra no aparelho com a cintura vedada por uma espécie de saia inflável. Em seguida, a máquina controla a carga aplicada sobre as pernas, o que permite à equipe médica ajustar gradualmente a intensidade do exercício conforme a evolução da recuperação.

Essa tecnologia já faz parte da rotina do futebol há mais de uma década. Inclusive, clubes brasileiros como Cruzeiro e Flamengo já investiram no equipamento para acelerar processos de recuperação de atletas.

Neste domingo, Neymar e os demais convocados da Seleção receberam folga. No entanto, o grupo se reapresenta à noite na concentração brasileira em Nova Jersey.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado contra o Marrocos, às 19h (de Brasília).

Neymar vive expectativa de retorno aos treinos

Neymar segue em fase final de recuperação e, além disso, vive a expectativa de voltar a treinar em campo ainda nesta semana. Na segunda-feira (8), o jogador realizará um novo exame de imagem para avaliar a evolução da lesão.

Caso receba liberação médica, o camisa 10 iniciará a transição para os treinos em campo com menor intensidade e impacto. Em seguida, e de forma gradual, ele avançará nas atividades até ser autorizado a trabalhar com bola junto ao elenco da Seleção Brasileira.

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