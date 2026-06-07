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Neymar usa esteira com tecnologia da Nasa para tratar lesão na panturrilha

Ontem, atacante realizou sessões em esteira antigravidade

Neymar usa esteira com tecnologia da Nasa para tratar lesão na panturrilha
Neymar usa esteira com tecnologia da Nasa para tratar lesão na panturrilha -

Para acelerar a recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita e ficar apto a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar intensifica o tratamento e, além disso, utiliza uma tecnologia originalmente desenvolvida pela NASA, a agência espacial americana.

No sábado (6), o atacante realizou sessões em uma esteira antigravidade. O equipamento permite caminhadas e corridas com menor impacto na região lesionada e, dessa forma, auxilia no processo de reabilitação.

Durante o uso, o jogador entra no aparelho com a cintura vedada por uma espécie de saia inflável. Em seguida, a máquina controla a carga aplicada sobre as pernas, o que permite à equipe médica ajustar gradualmente a intensidade do exercício conforme a evolução da recuperação.

Essa tecnologia já faz parte da rotina do futebol há mais de uma década. Inclusive, clubes brasileiros como Cruzeiro e Flamengo já investiram no equipamento para acelerar processos de recuperação de atletas.

Neste domingo, Neymar e os demais convocados da Seleção receberam folga. No entanto, o grupo se reapresenta à noite na concentração brasileira em Nova Jersey.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado contra o Marrocos, às 19h (de Brasília).

Neymar vive expectativa de retorno aos treinos

Neymar segue em fase final de recuperação e, além disso, vive a expectativa de voltar a treinar em campo ainda nesta semana. Na segunda-feira (8), o jogador realizará um novo exame de imagem para avaliar a evolução da lesão.

Caso receba liberação médica, o camisa 10 iniciará a transição para os treinos em campo com menor intensidade e impacto. Em seguida, e de forma gradual, ele avançará nas atividades até ser autorizado a trabalhar com bola junto ao elenco da Seleção Brasileira.

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