Avaí bate a Chapecoense nos pênaltis e conquista a Copa Sul-Sudeste

O Avaí conquistou a Copa Sul-Sudeste neste domingo (7) após uma final emocionante contra a Chapecoense, na Arena Condá. Dessa forma, mesmo com a derrota por 3 a 0 no tempo normal, o Leão celebrou o título ao vencer nas penalidades e confirmar a taça fora de casa.
A Chapecoense entrou em campo pressionando no segundo tempo e, além disso, conseguiu reverter a desvantagem construída no jogo de ida. Com o placar igualado no agregado, a decisão acabou indo para os pênaltis após o apito final, aumentando a tensão na Arena Condá.
Nas cobranças, o Avaí mostrou eficiência e converteu todas as suas batidas com Daniel Penha, DG, Paulo Vitor, Walace e Wenderson. Por outro lado, a Chapecoense desperdiçou uma cobrança com Rubens, que acertou a trave, o que acabou pesando na decisão. Assim, Wenderson confirmou o título na quinta penalidade e garantiu a festa do time catarinense.
Com o resultado, o Avaí conquistou o troféu da primeira edição da Copa Sul-Sudeste e, consequentemente, também garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.
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