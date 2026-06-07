França x Irlanda do Norte: onde assistir, escalações e arbitragem

Candidata ao título da Copa do Mundo de 2026, a França se prepara para o último desafio antes da estreia, no dia 16. Dessa forma, o técnico Didier Deschamps deve aproveitar para realizar novos testes no amistoso contra a Irlanda do Norte, nesta segunda-feira (8), às 16h10 (de Brasília), no Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França.
Apesar do favoritismo, a França chega de uma derrota para a Costa do Marfim por 2 a 1, na última quinta-feira (4). Na ocasião, os Le Bleus saíram na frente do placar com gol de Cherki, mas sofreram a virada com gols de Guéla Doué, irmão de Desiré Doué, do PSG, e Amad Diallo. Assim, os franceses buscam dar uma resposta para embarcar com moral aos Estados Unidos.
Onde assistir
O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada).
Como chega a França
Campeã em 2018 e vice-campeã em 2022, a França chega sob forte expectativa para a Copa do Mundo de 2026. Para evitar risco de perder alguma estrela às vésperas da competição, o técnico Didier Deschamps deve promover novos testes na equipe. Assim, a tendência é que nomes como Saliba, Dembélé e Doué sejam poupados do amistoso contra a Irlanda do Norte.
Como chega a Irlanda do Norte
Fora da Copa do Mundo, a Irlanda do Norte já se prepara para a próxima temporada da Liga das Nações. Dessa forma, a equipe comandada pelo técnico Michael O’Neill deve ir a campo com força máxima contra a França. Afinal, o jogo contra uma candidata ao título mundial é uma boa oportunidade de testar a equipe e arrumar a casa para o futuro.
FRANÇA X IRLANDA DO NORTE
Amistoso
Data e horário: 08/06/2026, às 16h10 (de Brasília)
Local: Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França
FRANÇA: Maignan; Malo Gusto, Lucas Hernández, Lacroix e Digne; Kanté, Koné e Zaire-Emery; Barcola, Akliouchue e Mateta. Técnico: Didier Deschamps
IRLANDA DO NORTE: Pierce Charles; Atchenson, McConville e Brown; Smyth, McDonnell, Shea Charles e Devenny; Morrison, Price e Donley. Técnico: Michael O’Neill
Onde assistir: SporTV (TV fechada)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.