Colômbia x Jordânia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (7/6), o último teste de Colômbia e Jordânia antes da disputa da Copa do Mundo acontece, às 20h (de Brasília). Com os dois grupos devidamente instalados nos Estados Unidos, o confronto em questão acontece na cidade de San Diego, estado da Califórnia. Um duelo de tirar o fôlego para encerrar o domingo com chave de ouro. O aquecimento da Voz do Esporte começa às 19h, esquentando o clima com a festa da torcida, dados do confronto e a projeção das duas equipes. Fellipo Sousa conduz a narração com toda a emoção e precisão necessárias pra um jogo decisivo.

Nos comentários, Tiago Hugoline avalia a postura dos times em campo, mapeando as transições e os duelos individuais que definem a partida. Vanderlei Lima traz os detalhes da reportagem: clima e qualquer mudança que possa virar o jogo. Não fique de fora e acesse o link desta cobertura de qualidade.

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