Colômbia x Jordânia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (7/6), o último teste de Colômbia e Jordânia antes da disputa da Copa do Mundo acontece, às 20h (de Brasília). Com os dois grupos devidamente instalados nos Estados Unidos, o confronto em questão acontece na cidade de San Diego, estado da Califórnia.
Um duelo de tirar o fôlego para encerrar o domingo com chave de ouro. O aquecimento da Voz do Esporte começa às 19h, esquentando o clima com a festa da torcida, dados do confronto e a projeção das duas equipes. Fellipo Sousa conduz a narração com toda a emoção e precisão necessárias pra um jogo decisivo.