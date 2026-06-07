Wesley se pronuncia após corte da Seleção: “Preciso interromper um sonho”

Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história”.

Revelado pelo Flamengo e atualmente jogador da Roma, Wesley estava prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo. Sua ausência amplia a lista de problemas físicos da Seleção, que já perdeu Éder Militão, Estêvão e Rodrygo nos últimos meses.

Para substituir o jogador de 22 anos, Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista já havia aparecido na primeira lista do treinador em junho de 2025, mas não chegou a atuar. A Confederação Brasileira de Futebol oficializou a mudança neste domingo, depois da partida amistosa contra o Egito, em Cleveland.

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