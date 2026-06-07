Wesley se pronuncia após corte da Seleção: “Preciso interromper um sonho”

O lateral-direito Wesley, da Roma, usou as redes sociais para se pronunciar após o corte da Seleção Brasileira. Exames de imagem confirmaram uma lesão na coxa esquerda, o que o tirou da disputa da Copa do Mundo e interrompeu o que ele chamou de “um sonho”.
No amistoso de sábado, o jogador pediu para sair aos 16 minutos do primeiro tempo, sentindo dores na perna esquerda. Recebeu atendimento do médico Rodrigo Lasmar e da equipe médica, e deixou o campo mancando, consolado pelos companheiros no banco de reservas. Danilo entrou em seu lugar.
O pronunciamento de Wesley
“Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção.
Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história”.
Revelado pelo Flamengo e atualmente jogador da Roma, Wesley estava prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo. Sua ausência amplia a lista de problemas físicos da Seleção, que já perdeu Éder Militão, Estêvão e Rodrygo nos últimos meses.
Para substituir o jogador de 22 anos, Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista já havia aparecido na primeira lista do treinador em junho de 2025, mas não chegou a atuar. A Confederação Brasileira de Futebol oficializou a mudança neste domingo, depois da partida amistosa contra o Egito, em Cleveland.
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