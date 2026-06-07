Eriksen volta a desmaiar, e amistoso entre Dinamarca e Ucrânia é suspenso

Às vésperas da Copa do Mundo, o meia Christian Eriksen voltou a desmaiar e causou um susto no amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, neste domingo (7), em Odense, na Dinamarca. A seleção dinamarquesa vencia por 2 a 1, quando o meio-campista desmaiou em campo. Dessa forma, ele recebeu atendimento médico e jogo acabou suspenso por volta dos 35 minutos do segundo tempo.

O lance ocorreu aos 19 minutos do segundo tempo. Eriksen sentiu dores no peito e caiu desacordado no gramado. A situação, portanto, gerou um susto. Assim, o meio-campista dinamarquês recebeu atendimento médico imediatamente. Os jogadores das duas seleções se reuniram no meio de campo para rezar. Depois de quase 15 minutos de paralisação, o árbitro Sigurd Smehus Kringstad suspendeu a partida.

Em nota oficial, a Dinamarca informou que Eriksen “está consciente e se sente bem de acordo com as circunstâncias”. Essa é a segunda vez que o jogador desmaia em campo. Afinal, o meio-campista dinamarquês sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um jogo da Dinamarca, na Eurocopa de 2021. Na ocasião, aliás, ele precisou ser reanimado e, depois, levado ao hospital.

Desde então, Eriksen passou a utilizar um Desfibrilador Cardioversor Implantável (CDI), que monitora seus batimentos cardíacos. O aparelho também serve para aplicar um choque automático se precisar restaurar as condições normais. Ainda não há informações sobre o que levou o jogador a sofrer um novo desmaio.

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