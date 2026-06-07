Real Madrid avalia contratação de Bernardo Silva a pedido de Mourinho, diz jornal

Cada vez mais próximo de assumir o comando do Real Madrid, José Mourinho já começou a indicar nomes que gostaria de ver em seu elenco. Entre eles está Bernardo Silva, que deixou o Manchester City após nove temporadas e atualmente está sem clube. De acordo com o jornal espanhol “AS”, o treinador português comunicou ao presidente Florentino Pérez seu desejo de contar com o meia.

Aos 31 anos, Bernardo optou por não renovar com o City e passou a ser especulado em diversos clubes europeus. O Barcelona surgiu como favorito, com direito ao aval de Pep Guardiola e à disposição do jogador em reduzir parte de seu salário para vestir a camisa catalã. Ainda assim, o Real Madrid aparece como forte concorrente nessa disputa.

Convocado para disputar sua terceira Copa do Mundo pela seleção de Portugal, Bernardo Silva deve definir seu futuro em breve. No último sábado (06), foi titular na vitória sobre o Chile em amistoso, e voltará a campo contra a Nigéria na quarta-feira (10), último teste antes do Mundial.

Durante sua trajetória de nove anos no Manchester City, Bernardo acumulou 460 partidas, 76 gols e 75 assistências, além de títulos importantes, incluindo a tão sonhada Champions na edição 2022/23. Apesar de ter o nome ligado a clubes como Atlético de Madrid e Juventus, e até cogitado um retorno ao Benfica, o meia descartou essa possibilidade.

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