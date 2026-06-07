Lyanco perde espaço no Atlético e sonha com volta por cima

O zagueiro Lyanco vive um momento diferente no Atlético-MG. Capitão em diversos jogos nas últimas temporadas e referência do sistema defensivo alvinegro, o defensor perdeu espaço na equipe comandada por Eduardo Domínguez e chega à pausa para a Copa do Mundo sem status de titular. Agora, o jogador mira o período sem partidas para recuperar a melhor condição física e voltar à disputa por uma vaga entre os 11 iniciais.

Contratado pelo clube em julho de 2024, Lyanco rapidamente assumiu protagonismo no setor defensivo. Além das atuações consistentes, o perfil competitivo e a identificação com a torcida ajudaram o zagueiro a se tornar uma das lideranças do elenco. Ainda em sua primeira temporada, participou de 31 partidas e consolidou seu espaço na equipe.

A ascensão continuou em 2025. O defensor disputou 42 partidas como titular e chegou a herdar a braçadeira de capitão em diversas oportunidades, especialmente quando Hulk esteve ausente ou optou por deixar a função de lado. No entanto, a trajetória sofreu uma interrupção em outubro, quando Lyanco rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia.

O período de recuperação durou cerca de cinco meses. O retorno aos gramados aconteceu em março deste ano, diante do São Paulo. Na ocasião, o zagueiro entrou nos minutos finais da partida e recebeu a faixa de capitão das mãos de Hulk. Apesar disso, a retomada não ocorreu na velocidade desejada.

Alternância e inconstância

Desde que voltou a ficar à disposição, Lyanco alternou momentos como titular e reserva. Ao mesmo tempo, Domínguez passou a utilizar diferentes formações defensivas, incluindo sistemas com três zagueiros. Embora essa mudança tenha ampliado as oportunidades para o defensor, a concorrência também aumentou dentro do elenco.

Na reta final antes da paralisação para a Copa do Mundo, o treinador optou por utilizar Natanael como terceiro zagueiro em diversas partidas. Mesmo sendo lateral-direito de origem, o jogador ganhou espaço graças ao bom desempenho no novo papel. Como consequência, Lyanco voltou a perder minutos e deixou de figurar entre os titulares frequentes.

Os números recentes ilustram a queda de espaço. Nos últimos cinco compromissos do Atlético, o zagueiro começou apenas uma partida entre os titulares. Além disso, somou apenas 19 minutos em campo nas três vezes em que saiu do banco de reservas e ainda ficou sem atuar em outro confronto.

A disputa por posição deve ficar ainda mais acirrada na sequência da temporada. Atualmente, Tressoldi aparece como o único titular consolidado do setor defensivo. Além disso, o Atlético já acertou a contratação de Léo Duarte, que chega para ampliar as opções de Domínguez.

Dessa forma, a pausa para a Copa do Mundo surge como uma oportunidade importante para Lyanco. O período de treinamentos permitirá ao defensor aprimorar a parte física após a longa recuperação e buscar novamente o nível que o transformou em capitão e referência da defesa atleticana.

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