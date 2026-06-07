Cruzeiro fecha com o lateral argentino Gabriel Rojas

O Cruzeiro acertou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rojas, do Racing, da Argentina, e encaminhou seu primeiro reforço para a próxima janela de transferências. A diretoria celeste chegou a um acordo com o clube argentino por cerca de 6 milhões de dólares, valor próximo de R$ 31 milhões na cotação atual. Além disso, o jogador de 28 anos assinará contrato com a Raposa até o fim de 2029. As informações são da Rádio Itatiaia.

As negociações já aconteciam há algumas semanas e avançaram nos últimos dias, depois de as partes se aproximarem de um denominador comum. Inicialmente, o Cruzeiro apresentou uma proposta de 4 milhões de dólares, enquanto o Racing buscava receber 7 milhões de dólares pela transferência. No entanto, com o ajuste financeiro entre os clubes, a operação entrou em fase final.

Agora, Cruzeiro e Racing tratam dos últimos detalhes jurídicos da negociação. Assim, Gabriel Rojas deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e, depois disso, ser anunciado oficialmente pelo clube mineiro.

Kaiki deve deixar o clube

O interesse celeste pelo lateral surgiu em meio a incertezas no setor esquerdo da defesa. Kauã Prates, reserva imediato da posição, foi vendido e se apresentará ao Borussia Dortmund em agosto. Além disso, Kaiki, atual titular absoluto, está valorizado no mercado e recebeu propostas de clubes europeus, embora tenha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027.

Dessa forma, a chegada de Gabriel Rojas atende a uma necessidade estratégica do elenco para o segundo semestre. O argentino atua no Racing desde 2023 e se consolidou como uma das peças importantes da equipe. Nesse período, conquistou a Copa Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025.

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Antes de chegar ao Racing, Rojas também defendeu San Lorenzo, da Argentina, Querétaro, do México, e Peñarol, do Uruguai. Formado no futebol argentino, o lateral construiu carreira com característica ofensiva e boa participação na construção das jogadas.

Os números reforçam esse perfil. Desde 2023, Gabriel Rojas soma 141 partidas pelo Racing, com cinco gols e 23 assistências. Portanto, além de ampliar as opções defensivas do Cruzeiro, o reforço chega com histórico de contribuição direta no ataque e experiência em competições internacionais.

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