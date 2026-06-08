Neto recebe sondagens e pode deixar o Botafogo

Neto pode deixar o Botafogo na próxima janela de transferências. O goleiro, de 36 anos, recebeu sondagens de clubes da China, do Catar e da Itália, e avalia a permanência em General Severiano, de acordo com o “ge”. O Glorioso, aliás, estuda uma rescisão amigável e pode facilitar a saída do jogador, caso receba uma proposta oficial.
O Botafogo, inclusive, monitora quatro goleiros: Gatito Fernández, do Cerro Porteño; José Contreras, do Barcelona de Guayaquil; Anderson, da Chapecoense; e João Paulo, do Bahia. Este último, aliás, está emprestado pelo Santos e não permanecerá em Salvador a partir de junho. Portanto, poderia chegar por empréstimo.
Neto não vive bom momento no Botafogo. No início deste ano, chegou a ser afastado por John Textor, dono da SAF, por causa de seguidas falhas em jogos decisivos. Neste período, aliás, ele negociou com o Corinthians, mas não conseguiu chegar a um acordo antes do fechamento da janela de transferências.
Contratado no ano passado, Neto acumulou problemas físicos e atuações irregulares. Sem conseguir passar segurança, se tornou uma figura criticada pela torcida. Dessa forma, chegou a perder espaço com o técnico Martin Anselmi e negociou com o Corinthians. Ao todo, o goleiro soma 22 jogos com a camisa alvinegra, sendo 18 nesta temporada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.