Holanda x Uzbequistão: onde assistir e escalações

Holanda e Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Icahn Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A partida será o último teste das duas seleções antes da estreia no Mundial. Enquanto a equipe de Ronald Koeman tenta reagir após derrota para a Argélia, o time comandado por Fabio Cannavaro vive momento histórico, já que disputará a primeira Copa de sua história. De acordo com a imprensa, o duelo deve ocorrer com portões fechados.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva no Brasil pelo Disney+ Premium.

Como chega a Holanda

A Holanda chega pressionada para o último teste antes da Copa. Afinal, a equipe perdeu por 1 a 0 para a Argélia no amistoso anterior e viu cair uma invencibilidade de dez jogos. Assim, Ronald Koeman usa o confronto com o Uzbequistão para corrigir problemas de finalização, ajustar o funcionamento ofensivo e observar a equipe antes da estreia contra o Japão, no dia 14 de junho, em Dallas, pelo Grupo F.

Para o duelo, Memphis Depay deve começar como titular. O atacante do Corinthians atuou apenas 45 minutos contra a Argélia e busca ganhar ritmo antes do Mundial. Além disso, Denzel Dumfries pode voltar ao time após cumprir suspensão. Por outro lado, a seleção holandesa segue com baixas importantes. Jerdy Schouten, Matthijs de Ligt e Xavi Simons estão fora por lesão, enquanto Stefan de Vrij não foi convocado. Jeremie Frimpong também ficou fora da lista final.

Como chega o Uzbequistão

O Uzbequistão vive um momento inédito. A seleção asiática se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo e encara a Holanda como último teste antes da estreia no Grupo K, que também tem Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo. Apesar da derrota por 2 a 0 para o Canadá no amistoso anterior, a equipe vinha de sequência consistente e perdeu apenas duas vezes desde o fim de 2024.

Fabio Cannavaro deve montar o time com uma linha de cinco defensores, tendo Abdukodir Khusanov, do Manchester City, como principal nome da defesa. No ataque, a grande referência é Eldor Shomurodov, capitão e maior artilheiro da história da seleção. Além dele, Abbosbek Fayzullaev também aparece como peça importante. Por outro lado, o lateral Ibrokhimkhalil Yuldoshev está fora da Copa por lesão.

HOLANDA X UZBEQUISTÃO

Amistoso pré-Copa do Mundo

Data e horário: segunda-feira, 8/6/2026, às 15h45 (de Brasília)

Local: Icahn Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Aké; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Memphis Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

UZBEQUISTÃO: Yusupov; Sayfiev, Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov e Nasrullaev; Fayzullaev, Hamrobekov, Shukurov e Uronov; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

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