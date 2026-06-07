Vasco aproveita pausa e faz ajustes no gramado de São Januário

O Vasco vai aproveitar a pausa no calendário do futebol brasileiro para realizar melhorias no gramado de São Januário. Afinal, há uma insatisfação com a condição do campo e já houve uma cobrança sobre a Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção da grama, segundo o jornalista Gustavo Cunha.

Recentemente, o Vasco cobrou ajustes da Greenleaf, principalmente, sobre a altura da grama. Há uma avaliação de que o tamanho atual não atende ao padrão desejado pelo clube e, portanto, influencia diretamente na dinâmica dos jogos em casa. Em alguns jogos, a grama foi cortada mais alta, o que deixa o jogo mais lento, mas em outros jogos os cortes foram considerados “baixos demais”.

A dificuldade da empresa para acertar o corte tem incomodado tanto atletas quanto a comissão técnica de Renato Gaúcho. O presidente Pedrinho também é um dos principais críticos e não descarta trocar a empresa responsável pela manutenção do gramado. Contudo, isso não deve acontecer neste momento. Apesar das críticas, a melhoria já faz parte do cronograma.

A Greenleaf foi responsável pela troca completa do gramado de São Januário, no fim do ano passado. A empresa, aliás, utilizou uma nova espécie de grama no plantio, conhecida como “Bermuda Celebration”. Ela, inclusive, já estava sendo utilizada no CT Moacyr Barbosa, além de estar presente em outros campos da elite do futebol brasileiro, como o Maracanã.

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