Os Eleitos de Ancelotti: Bremer

Bremer chega à Copa do Mundo de 2026 em um dos momentos mais importantes da carreira. Depois de superar uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por vários meses, o zagueiro retomou espaço na Juventus e voltou a ser peça importante para a Seleção Brasileira. A convocação para o Mundial representa a recompensa por um longo processo de recuperação e pela regularidade apresentada desde que se consolidou no futebol italiano.

Desde sua chegada à Itália, Bremer construiu a reputação de um dos defensores mais confiáveis do país. Primeiro pelo Torino e, posteriormente, pela Juventus, destacou-se pela força física, velocidade na cobertura e qualidade no jogo aéreo. Não por acaso, foi eleito o melhor defensor da Serie A na temporada 2021/22, desempenho que abriu as portas para a transferência ao maior campeão italiano.

Na Seleção, Bremer precisou enfrentar forte concorrência. Afinal, disputa posição com nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Ibañez e Léo Pereira. Ainda assim, conquistou a confiança de Carlo Ancelotti graças à capacidade de atuar tanto em uma linha de quatro defensores quanto em sistemas com três zagueiros.

A Copa de 2026 também marca a segunda participação de Bremer em um Mundial. Contudo, em 2022, apesar de ter sido convocado para o Catar, entrou em campo apenas uma vez. Agora, chega mais experiente, com status consolidado no futebol europeu e pronto para assumir papel mais relevante na campanha brasileira.

Confira aqui as atuações do Brasil na Vitória por 2a 1 sobre o Egito

Fala, Bremer

“O trabalho dura sempre conquista. Obrigado, Brasil. Eu vou para minha segunda Copa com toda determinação e energia e com o objetivo de deixar os orgulhosos. Vamos juntos nessa caminhada.”

Raio-X

Nome: Gleison Bremer Silva Nascimento

Idade: 29 anos

Altura: 1,88m

Peso: 80 kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 22

Jogos: 12

Gols: 0

Títulos: Nenhum

Nos clubes

Equipes: Atlético Mineiro (2017 a 2018), Torino (2018 a 2022) e Juventus (desde 2022).

Títulos: Campeonato Mineiro (2017); Copa da Itália (2023/24); Supercopa da Itália (2025).

Opinião do Leo*

Mais uma fera da “SeleFla” e uma convocação extremamente pragmática do técnico Carlo Ancelotti, alguém que sempre olha a idade dos seus comandados. O lateral-esquerdo é um dos nomes mais contestados pela torcida, pois, de fato, não mostrou um futebol do nível de Copa do Mundo neste último ciclo. Esteve muito abaixo em duelos cruciais do Flamengo nas últimas temporadas. Há gente, aliás, que já o coloca como o ponto fraco do grupo verde-amarelo, antes mesmo de a bola rolar nos Estados Unidos. É um jogador que também não caiu no gosto da crônica esportiva. No entanto, a concorrência não ameaçou o rubro-negro. Afinal, Juba, do Bahia, e Kaiki, do Cruzeiro, nunca se firmaram. Faltou, assim, uma renovação melhor para o setor. Aos 35 anos, Alex Sandro deve começar no banco de reservas. As lesões recentes também preocupam.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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