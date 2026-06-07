Fluminense monitora situação de ex-zagueiro do Botafogo

Em busca de reforços para a defesa, o Fluminense monitora a situação do zagueiro Adryelson. O ex-jogador do Botafogo atua pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e não descarta retornar para o futebol brasileiro. Contudo, não é simples. Afinal, o clube árabe pede um valor que é considerado alto para os padrões do Tricolor das Laranjeiras, segundo a “ESPN”.

O Fluminense fez uma sondagem por Adryelson. Para negociar o jogador brasileiro, a equipe árabe deseja algo em torno de 7 milhões de dólares (R$ 41 milhões). Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras pode não avançar na negociação. Isso porque o principal foco é Nino, do Zenit, que também pede uma quantia considerada alta para negociá-lo.

Além do Fluminense, outros seis clubes brasileiros também fizeram sondagens por Adryelson. Entre eles, o Atlético, Athletico-PR, Bahia, Internacional, Santos e São Paulo. O jogador, no entanto, mantém o foco na equipe árabe e fez uma boa temporada, com 32 jogos e sete gols marcados. O Al Wasl ficou em terceiro lugar no Campeonato Emiradense.

Revelado no Sport, Adryelson se destacou no profissional entre 2015 e 2022. Em 2021, foi emprestado ao Al Wasl. No ano seguinte, acertou com o Botafogo, onde ganhou projeção nacional. Em 2024, acabou negociado com o Lyon, da França, e depois novamente emprestado ao Glorioso. Depois, ainda passou pelo Anderletch, antes de voltar ao Al Wasl.

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