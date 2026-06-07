Jefté passa por cirurgia e vai desfalcar Palmeiras até o fim da temporada

O Palmeiras terá de lidar com uma ausência importante até o fim da temporada: o lateral-esquerdo Jefté. Durante a partida contra a Chapecoense, no dia 31, o jogador sofreu uma torção no joelho direito. Após exames, foi constatada uma lesão no menisco, que exigiu cirurgia realizada neste domingo (7).

O procedimento escolhido foi a sutura de menisco, técnica que preserva a função natural da cartilagem e protege a articulação a longo prazo, mas que demanda um período de recuperação mais extenso. Por isso, o clube paulista estima que Jefté só volte a atuar no encerramento da temporada.

Curiosamente, o atleta sentiu dores no joelho enquanto acompanhava a esposa no hospital, onde nasceu o primeiro filho do casal na madrugada de terça-feira. Após alguns dias dedicados à família, ele passou pelo procedimento operatório neste fim de semana.

Contratado em agosto do ano passado por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na época), Jefté chegou para ser o substituto imediato de Piquerez. O uruguaio também enfrentou problemas físicos e precisou de cirurgia no tornozelo direito. No entanto, quem acabou assumindo a titularidade foi Arthur, revelado pela Academia alviverde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.