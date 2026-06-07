EDIÇÃO DIGITAL
O jornal mais irreverente do Rio direto no seu computador, celular e tablet.
Acesse já!
Últimas notícias
Geral
Polícia
De responsa
Mundo e Tecnologia
Saúde
Imóveis
Alô Comunidade
Esportes
Botafogo
Flamengo
Fluminense
Vasco
Celebridades e TV
Home
Carnaval
ASSINE JÁ!
Home
Últimas notícias
Horóscopo
Carnaval
Esportes
Celebridades & TV
Gata da Hora
buscar
Jogada10
Croácia marca nos acréscimos e derrota Eslovênia em amistoso
Por
Jogada10
Publicado às 18h00 de 07/06/2026
Croácia marca nos acréscimos e derrota Eslovênia em amistoso -
Jogada10
No último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo, croatas abrem o placar, sofrem o empate e chegam ao gol da vitória no fim do jogo
As mais lidas
Recomendadas