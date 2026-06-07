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Croácia marca nos acréscimos e derrota Eslovênia em amistoso

Croácia marca nos acréscimos e derrota Eslovênia em amistoso
Croácia marca nos acréscimos e derrota Eslovênia em amistoso -
No último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo, croatas abrem o placar, sofrem o empate e chegam ao gol da vitória no fim do jogo
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