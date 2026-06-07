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Marrocos empata com Noruega no último teste antes da Copa

Marrocos empata com Noruega no último teste antes da Copa
Marrocos empata com Noruega no último teste antes da Copa -

Adversário do Brasil na estreia na Copa do Mundo de 2026, Marrocos empatou com a Noruega no último teste antes da competição. Em um jogo muito intenso, a seleção marroquina saiu na frente do placar, mas caiu de ritmo e cedeu o empate por 1 a 1, neste domingo (7), na Red Bull Arena, em Nova Jersey. Os marroquinos, aliás, podem ter dois problemas com as lesões de Mazraoui e Ezzalzouli.

Marrocos volta a campo no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Brasil, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C na Copa do Mundo de 2026. Depois, os marroquinos enfrentam a Escócia, dia 19, e Haiti, em 24. Já a Noruega, por sua vez, está no Grupo I junto com França, Senegal e Iraque, e estreia no dia 16 contra os iraquianos.

Marrocos começa com ritmo forte

O Marrocos começou o jogo com tudo. Com um ritmo muito forte, a seleção marroquina pressionou a Noruega no campo de defesa e criou as melhores chances do primeiro tempo. Dessa forma, os marroquinos abriram o placar logo aos sete minutos, com Brahim Díaz. O camisa 10 recebeu a bola em contra-ataque pela direita e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

Após sofrer o gol, a Noruega passou a ter mais posse de bola. O Marrocos, claro, diminuiu o ritmo depois de começar com muita intensidade. Contudo, os noruegueses tiveram dificuldades de encontrar espaço na defesa marroquina, que demonstrou muita disciplina tática e vigor. Assim, nomes de destaque como Odegaard e Haaland foram pouco participativos.

Noruega melhora no segundo tempo

O panorama mudou na etapa final. O Marrocos não conseguiu mais impor a intensidade do primeiro tempo e, com isso, a Noruega ganhou mais campo a cada minuto. Além disso, as mudanças também beneficiaram os noruegueses. Afinal, quando os reservas entraram em campo, o jogo ganhou um roteiro diferente, com os marroquinos contra a parede.

Melhor em campo no segundo tempo, a Noruega conseguiu chegar ao empate aos 30 minutos. Bobb fez bela jogada individual pela direita e encontrou Odegaard na grande área. O camisa 10, até então apagado, chutou forte sem chances de defesa para o goleiro Bono para empatar o jogo em Nova Jersey.

Marrocos pode ter problemas na estreia na Copa

Às vésperas da Copa do Mundo, Marrocos pode ter dois problemas para a competição. Afinal, o lateral-esquerdo Mazraoui e o atacante Ezzalzouli deixaram o campo com dores e podem virar dúvida para o Mundial. Os jogadores vão ser reavaliados nos próximos dias para descobrir se sofreram alguma lesão.

Ambos sentiram dores no primeiro tempo da partida contra a Noruega. Mazraoui deixou o campo aos 27 minutos do primeiro tempo com problema muscular, enquanto Ezzalzouli saiu no intervalo com dores no joelho. O atacante, aliás, se lesionou em um lance de fogo amigo, com um próprio companheiro de equipe.

MARROCOS 1X1 NORUEGA

Amistoso internacional
Data: 7/6/2026
Local: Sports Illustrated Stadium, Nova Jersey (EUA)
Gols: Brahim Díaz, 8’/1ºT (1-0); Odegaard, 30’/2ºT (1-1)
MARROCOS: Bono; Hakimi (Ouhadi, 19’/2ºT), Diop(Saadani, 19’/2ºT), Riad(Halhal, 19’/2ºT) e Mazraoui(Bellmari, 28’/1ºT); Bouaddi (Amrabat, Intervalo) e Aynaoui (Mourabet, 19’/2ºT); Brahim Diaz (Echghouyab, 19’/2ºT), Ounahi (ElKhannous, 19’/2ºT) e Ezzalzouli (Rahimi, Intervalo); Sibari(Kaabi, 19’/2ºT). Técnico: Mohamed Ouahbi
NORUEGA: Nyland (Selvik, 27’/2ºT); Ryerson, Heggem, Ajer (Selvik, 27’/2ºT)e Wolfe (Ostigaard, 27’/2ºT); Berge (Berg, 27’/2ºT), Odegaard (Thorstvedt, 35’/2ºT), Aursnes e (Aasgaaard, 27’/2ºT) e Nusa (Schjelderup, Intervalo); Sorloth (Oscar Bobb, 27’/2ºT), Haaland (Laarsen, 27’/2ºT). Técnico: Ståle Solbakken
Árbitro: Pierre-Luc Lauziere (CAN)
Auxiliares: Gérard-Kader Lebuis e Camille Raymond CAN
VAR: Guido Gonzales Jr. USA
Cartões amarelos: El-Khnnous (MAR); Ryerson (NOR)

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