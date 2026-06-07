Para o alto! São Bernardo bate CRB em Maceió e volta a liderar Série B

O São Bernardo está de volta à liderança da Série B do Campeonato Brassileiro. Em jogo isolado da 12ª rodada neste domingo (7/6), a equipe do ABC Paulista mostrou seu poderio ofensivo e derrotou por 3 a 2 o CRB, em Maceió. Felipe Garcia, Mário Sérgio e Rodrigo Ferreira marcaram para os visitantes, enquanto Dadá Belmonte e Mikael descontaram no Estádio Rei Pelé.

Com mais um resultado positivo fora de casa – são seis triunfos e um empate –, o São Bernardo chega a 24 pontos, superando Sport e Vila Nova, que ainda farão seus jogos ao longo da jornada. Já o Galo de Alagoas conhece seu quarto revés como mandante e aparece na 12ª posição, com 14 somados.

O jogo

O primeiro tempo entre CRB e São Bernardo foi eletrizante, digno dos dois ataques mais produtivos da Série B, ambos com 18 gols. O time alagoano criou mais chances e chegou a carimbar a trave duas vezes, com Danielzinho e Thiaguinho. Mas quem saiu na frente foi o adversário: em contra-ataque, Hyoran encontrou um passe vertical entr os defensores regatianos, e Felipe Garcia concluiu com precisão, aos 25 minutos. A resposta do CRB veio três minutos depois, quando Mikael brigou por espaço após cruzamento de Crystopher e, na sobra, Dadá Belmonte empatou. O próprio Dadá ainda teve outra boa oportunidade, mas não conseguiu virar o placar.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso e os ataques seguiram dominantes. Logo aos dois minutos, Mário Sérgio aproveitou espaço nas costas de Thiaguinho, avançou e bateu cruzado para recolocar o São Bernardo em vantagem. Entretanto, Crystopher fez passe preciso para Mikael, que driblou o goleiro e e igualou novamente o placar. O time alagoano quase conseguiu a virada em cabeceio de Dadá Belmonte, mas a defesa desviou e Alex Alves defendeu no reflexo. Pouco depois, Daniel Davi finalizou muito perto da meta regatiana.

Aos 28 minutos, o São Bernardo voltou a explorar as laterais: Rodrigo Ferreira recebeu lançamento nas costas de Dadá Belmonte, ganhou no corpo e tocou na saída de Vitor Caetano para marcar o terceiro gol dos paulistas. O CRB ainda tentou reagir. Aos 41′, Fábio Alemão arriscou de fora da área e levou perigo. Já nos acréscimos, aos 47′, Guilherme Pato cruzou da direita e Mikael se atirou de peixinho, mas o cabeceio saiu pela linha de fundo.

Próximos compromissos

Na próxima sexta-feira (12), o CRB visita o Atlético-GO às 19h, no Estádio Antônio Accioly, o OBA, em Goiânia. Domingo (14), o São Bernardo recebe o Sport no Estádio 1º de Maio, às 11h, em confronto direto pela dianteira da Série B.

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