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Jogada10
Jornais estrangeiros lamentam corte de Wesley às vésperas da Copa
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Jogada10
Publicado às 18h55 de 07/06/2026
Jornais estrangeiros lamentam corte de Wesley às vésperas da Copa -
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Lateral-direito se lesionou contra o Egito, está fora da Copa e deixou Ancelotti sem jogador da função na lista final
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