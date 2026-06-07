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Jornais estrangeiros lamentam corte de Wesley às vésperas da Copa

Jornais estrangeiros lamentam corte de Wesley às vésperas da Copa
Jornais estrangeiros lamentam corte de Wesley às vésperas da Copa -
Lateral-direito se lesionou contra o Egito, está fora da Copa e deixou Ancelotti sem jogador da função na lista final
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