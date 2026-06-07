Tiroteio perto da base da Inglaterra na Copa deixa nove feridos

Um tiroteio registrado nas proximidades da base da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 deixou nove pessoas feridas em Kansas City, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na madrugada de sábado (6), em uma área próxima ao hotel e ao centro de treinamento escolhidos pela seleção inglesa para o período do torneio. Segundo as autoridades locais, nenhuma das vítimas corre risco de morte. Até o momento, não houve prisões, e a motivação do crime segue sob investigação.

De acordo com informações divulgadas pela polícia de Kansas City, os agentes foram acionados após relatos de disparos por volta das 4h da manhã na região da Troost Avenue. Quando chegaram ao local, encontraram uma grande aglomeração se dispersando. Posteriormente, houve a confirmação de que nove adultos deram entrada em hospitais da região com ferimentos considerados não fatais.

O tiroteio ganhou repercussão internacional por causa da proximidade com a estrutura que receberá a seleção inglesa durante a Copa do Mundo. A equipe comandada por Thomas Tuchel, entretanto, não estava em Kansas City no momento do incidente. Os jogadores permanecem na Flórida, onde realizam os últimos amistosos preparatórios para o Mundial. A chegada da delegação à cidade está prevista para os próximos dias.

Cidade será a base durante a fase de grupos

Kansas City foi escolhida pela Federação Inglesa como sede operacional da equipe durante a competição. A seleção utilizará o Swope Soccer Village como centro de treinamentos e permanecerá baseada na cidade ao longo da fase de grupos. A Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia acontece no dia 17 de junho, diante dos croatas, em Dallas.

Leia Mais: Inglaterra vence Nova Zelândia em ritmo de treino

A Federação Inglesa preferiu não comentar oficialmente o tiroteio. Ainda assim, o caso reacendeu discussões sobre segurança durante o Mundial, especialmente porque Kansas City receberá diversas delegações ao longo da competição. Além da Inglaterra, seleções como Argentina e Holanda também escolheram a região como base de preparação.

Antes mesmo do incidente, a Federação Inglesa já demonstrava preocupação com questões de privacidade e proteção em seu centro de treinamento. Nas últimas semanas, inclusive, dirigentes discutiram medidas adicionais de segurança para evitar acesso indevido às instalações e proteger os trabalhos da comissão técnica durante a Copa do Mundo.

A equipe comandada por Thomas Tuchel integra o Grupo L e estreia no torneio no dia 17 de junho, diante da Croácia, em Dallas. Na sequência, os ingleses enfrentam Gana, em 23 de junho, e encerram, afinal, sua participação na fase de grupos contra o Panamá, em 27 de junho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.