Corinthians inicia troca do gramado da Neo Química Arena

O Corinthians iniciou, neste domingo, a troca do gramado da Neo Química Arena. A diretoria programou a manutenção completa do campo para este período porque o calendário nacional está paralisado durante a Copa do Mundo de 2026. A competição será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Assim, o clube aproveita a janela sem jogos oficiais para realizar uma intervenção mais ampla no estádio. Além disso, a escolha do período evita impacto direto na agenda de utilização da arena. O elenco alvinegro entrou em férias depois da vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 30 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

A última renovação do gramado ocorreu em setembro de 2025. Na ocasião, a National Football League, a NFL, pagou o serviço ao custo de R$ 2,7 milhões. O objetivo era preparar Itaquera para o São Paulo Game, partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

Etapas do serviço

Agora, o Corinthians iniciou uma nova etapa de manutenção. Imagens divulgadas pelo perfil Blog do Silvinho, no X, antigo Twitter, mostram veículos posicionados no campo. Portanto, a primeira fase envolve o corte da grama que será substituída. Depois disso, os trabalhos seguem com troca e pulverização do gramado, conforme o cronograma usado nas últimas intervenções.

Em seguida, o campo passará por adubação. Logo depois, começará a fase de germinação. Durante esse período, o gramado receberá irrigação constante e ficará em repouso. Na sequência, o solo passará pelo processo de “stitching”, técnica que costura fibras sintéticas ao campo para reforçar a estrutura.

O procedimento deve durar cerca de dez dias. Posteriormente, a arena receberá os ajustes finais no gramado. Só então o campo será liberado para uso.

Manutenção começou após amistoso da Seleção Feminina

A diretoria alvinegra havia definido o início da manutenção para depois do amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e os Estados Unidos. A partida ocorreu no último sábado, na Neo Química Arena. Na ocasião, a equipe brasileira venceu por 2 a 1.

Com isso, o Corinthians conseguiu iniciar a troca do gramado sem alterar compromissos já previstos para o estádio. Além disso, o clube terá mais de um mês para concluir a intervenção antes do retorno do time ao Campeonato Brasileiro.

A data-base para a volta do Corinthians é 22 de julho. Nesse dia, a equipe enfrentará o Remo, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo está previsto justamente para a Neo Química Arena.

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Além do gramado, o clube planeja outras intervenções em Itaquera. Uma das principais ações será a limpeza da arena. A última iniciativa semelhante ocorreu em novembro de 2020, quando o Corinthians contratou uma empresa especializada para limpar a fachada e a cobertura do estádio. Na época, o serviço antecedeu a instalação da nova identidade visual relacionada aos naming rights da Neo Química.

Agora, a nova limpeza deve custar entre R$ 500 mil e R$ 600 mil. Paralelamente, o clube também estuda manutenção nos telões e nos painéis de LED internos e externos. O objetivo é corrigir problemas que se sobrepuseram ao longo dos anos e substituir parte dos equipamentos. Até o momento, as fontes ouvidas pela reportagem não estimaram o custo desses procedimentos.

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