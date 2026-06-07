Itália supera Grécia fora de casa em amistoso de seleções que não irão à Copa

Em amistoso de seleções que não disputarão a Copa do Mundo, a Itália conseguiu uma vitória apertada sobre a Grécia neste domingo (7), na Ilha de Creta. Mesmo com um jogador a menos desde os 23 minutos da etapa final, os italianos seguraram o placar de 1 a 0 no Estádio Pankritio.

Tetracampeã mundial, a Azzurra fracassou nas eliminatórias europeias pela terceira vez seguida e chegou bem reformulada para o amistoso, já de olho no ciclo para 2030. A equipe está sob o comando interino de Silvio Baldini, técnico da equipe sub-21, visto que Gennaro Gattuso deixou o cargo em abril. Já a Grécia ficou na terceira colocação das Eliminatórias em grupo vencido pela Escócia. Tanto italianos quanto gregos, aliás, não têm mais amistosos previstos.

O anúncio do novo comandante da seleção ocorrerá somente após as eleições presidenciais da Federação Italiana de Futebol, em 22 de junho. A imprensa local, contudo, aponta o nome de Antonio Conte – já foi o treinador de 2014 a 2016 e saiu recentemente do Napoli –, como o favorito para assumir o comando da Azzurra.

O jogo

O gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Ndour recuperou a bola pela esquerda, Ekhator cruzou e Pio Esposito, da Inter de Milão, finalizou da entrada da área. A bola desviou em Hatzidiakos antes de parar no fundo da rede. Foi o segundo gol seguido do atacante em amistosos, já que também havia marcado contra Luxemburgo.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado. A Itália chegou a assustar com uma bola na trave de Ekhator, mas pouco atacou. Aos 23 minutos, Reggiani foi expulso por falta em Douvikas, considerada chance clara de gol. A partir daí, a Grécia tomou conta da posse de bola e pressionou. Zafeiris acertou a trave aos 38′, e Pavlidis obrigou Donnarumma a grande defesa aos 42′. Ainda assim, os anfitriões não conseguiram empatar.

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