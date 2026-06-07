Paysandu goleia o Anápolis e conquista o hexacampeonato da Copa Verde

O Paysandu escreveu mais um capítulo glorioso em sua rica história regional na noite deste domingo (7). Empurrado por mais de 30 mil torcedores que desafiaram a chuva em Belém, o Papão da Curuzu goleou o Anápolis por 4 a 0 no gramado do Mangueirão. O clube paraense precisava reverter uma desvantagem incômoda, pois o rival goiano havia vencido o confronto de ida por 3 a 1. Com uma atuação avassaladora na etapa complementar, os donos da casa fecharam o placar agregado em 5 a 3 e garantiram o inédito hexacampeonato da Copa Verde.

A conquista também representa um impacto financeiro positivo imediato para o planejamento da diretoria do Paysandu. O título regional rende uma premiação de R$ 400 mil diretamente para os cofres do vencedor, enquanto o Anápolis embolsa R$ 250 mil pelo vice-campeonato. Além disso, o troféu carimba o passaporte do Papão de forma antecipada para a terceira fase da Copa do Brasil da temporada de 2027.

Kleiton Pego abre o placar do meio da rua e incendeia o Mangueirão

O técnico do Paysandu armou uma estratégia ofensiva desde os primeiros movimentos e quase abriu o marcador com Thayllon logo no minuto inicial. O Anápolis tentou se fechar na defesa e valorizava cada reposição de bola, porém o time da casa controlava as ações. A situação dos mandantes ganhou contornos dramáticos aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Quintana sentiu uma lesão na panturrilha e deu lugar a Bruno Bispo. O susto quase aumentou logo em seguida, mas o goleiro Gabriel Mesquita salvou uma finalização perigosa de Gustavo Henrique.

O alívio e a explosão da torcida paraense aconteceram aos 40 minutos da etapa inicial. O atacante Kleiton Pego recebeu um passe curto de Marcinho, ajeitou o corpo e soltou uma bomba do meio da rua, acertando o canto esquerdo do goleiro Ravel. O gol inflamou o Mangueirão e o Paysandu quase ampliou antes do intervalo, contudo o chute de Juninho carimbou a trave adversária.

Castro empata o agregado e Ítalo resolve o confronto para o Paysandu

O Paysandu manteve o ritmo acelerado e alcançou o gol que igualava o confronto logo aos 6 minutos do segundo tempo. Marcinho cruzou com categoria na grande área, Thayllon desviou de leve e o zagueiro Castro apareceu livre na pequena área para empurrar para o fundo das redes. O lance gerou momentos de apreensão no estádio, porém a equipe de arbitragem conversou com a cabine do VAR e confirmou a legalidade da jogada.

A partida ganhou contornos dramáticos na reta final e o treinador do Papão promoveu a entrada do atacante Ítalo aos 26 minutos. A estrela do artilheiro brilhou intensamente no apagar das luzes. Aos 45 minutos, Kleiton Pego cruzou na área, Ítalo dividiu com a marcação e anotou o terceiro gol. Quatro minutos mais tarde, Marcinho puxou um contra-ataque veloz e serviu Ítalo, que apenas escorou para o gol vazio. Na comemoração, o atacante extravasou, tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo, iniciando a festa do hexa antes mesmo do apito final.

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