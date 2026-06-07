Casa CazéTV traz experiência interativa e grandes shows para São Paulo durante a Copa

A Copa do Mundo de 2026 ganhará uma estrutura de entretenimento inédita na capital paulista. No dia 13 de junho, data da estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos no torneio, a Casa CazéTV abrirá as suas portas no Parque Villa-Lobos. O projeto, desenvolvido pela agência tm1 em parceria com o canal digital, visa replicar o formato espontâneo e interativo que transformou a plataforma em um sucesso de audiência, conectando transmissões ao vivo, criadores de conteúdo e atrações musicais em um único local.

O espaço foi projetado para funcionar como a materialização física da experiência digital do canal, permitindo que os torcedores se sintam integrados às transmissões oficiais. A programação diária e a conexão com o público ficarão sob o comando das apresentadoras Mariana Ayrez, CamilotaXP e Nyvi Estephan. Além de telões de alta definição para exibir os confrontos, o local contará com um complexo gastronômico, bares e diversas ações promovidas pelos patrocinadores.

Programação musical reúne grandes nomes do funk, samba e sertanejo

A música ocupará uma posição de destaque no cronograma do evento, com apresentações agendadas para animar os torcedores antes e depois das partidas. Os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, fundadores do grupo Prettos, comandarão o samba contemporâneo como a banda residente do projeto, marcando presença em todas as datas programadas.

A abertura oficial, no dia 13 de junho (13), terá as apresentações de MC Hariel, levando o funk paulista, e do cantor Gaab, misturando R&B e pagode urbanos. No dia seguinte, 14 de junho (14), o palco receberá o cantor Grelo e o sambista Arlindinho. Já no dia 19 de junho (19), data do confronto entre Brasil e Haiti, o grupo Benzadeus assumirá o show com o seu pagode moderno.

A agenda de shows do mês de junho seguirá a seguinte ordem:

20 de junho (20): Grupo Kamisa 10 e o cantor Fabinho dividem o palco no pós-jogo.

21 de junho (21): A dupla Henrique & Diego apresenta os principais sucessos do sertanejo nacional.

24 de junho (24): MC Livinho comanda a noite com ritmos de funk e pop urbano.

27 de junho (27): O cantor Yan apresenta o seu repertório ao lado da banda residente Prettos.

28 de junho (28): O trapper Japa NK encerra o cronograma musical do primeiro mês do torneio.

Ativações exclusivas transformam torcedores em protagonistas na CazéTV

A organização do evento preparou uma série de dinâmicas interativas focadas na imersão dos visitantes. Na área batizada de “Autoriza o Árbitro”, os torcedores ganharão a oportunidade de simular a narração de lances históricos do futebol com a mesma plástica das transmissões originais da internet.

O público também poderá usufruir do espaço “Corte de Craque”, uma estrutura voltada à personalização visual inspirada nos penteados e estilos dos atletas profissionais da atualidade. Por fim, o “Desafio do Gogó” testará a capacidade dos fãs em sustentar o grito de gol mais longo do torneio.

Todo o conteúdo gerado pelos influenciadores e convidados dentro da estrutura será transmitido em tempo real, integrando a torcida de São Paulo diretamente na cobertura da Copa do Mundo.

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