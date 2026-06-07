Entenda por que Carlo Ancelotti convocou um volante para a vaga do lateral Wesley

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo registrou uma inesperada mudança estrutural nos bastidores da delegação neste domingo (7). Horas após sofrer uma lesão durante o amistoso preparatório contra o Egito, o lateral-direito Wesley recebeu a confirmação do seu corte oficial. No entanto, a grande surpresa do dia ficou por conta da decisão do técnico Carlo Ancelotti, que optou por convocar o meio-campista Éderson, da Atalanta, em vez de repor a vaga com outro especialista para a linha defensiva.

Segundo a ESPN Brasil, a explicação para essa escolha estratégica remete aos diagnósticos feitos pela comissão técnica nos últimos dias. Durante a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã, os analistas da Seleção identificaram que o setor de meio-campo necessitava de mais uma peça para conferir o equilíbrio ideal ao grupo. Como o regulamento impede modificações por critérios técnicos perto do torneio, a lesão de Wesley abriu a brecha médica necessária para que Ancelotti fizesse essa correção de rota no planejamento.

Carlo Ancelotti tem outras opções para a lateral-direita

Muito querido pelos companheiros de elenco, Wesley possuía características de força e apoio ofensivo consideradas únicas pelo treinador dentro do plantel. O jogador não escondeu a frustração com o problema físico e utilizou as plataformas digitais para expressar o sentimento pelo corte:

“Dói não poder continuar vestir a camisa da Seleção Brasileira”.

Sem o atleta, a lateral-direita do Brasil passará por uma reformulação de perfil tático. Carlo Ancelotti passará a utilizar Danilo e Ibañez na função, dois atletas polivalentes que também atuam como zagueiros e agradaram a comissão nos treinos. Ambos disputarão a vaga de titular para o confronto de estreia contra a seleção de Marrocos, marcado para o próximo sábado, dia 13 de junho, no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Éderson ganha vaga após brilhar na Itália e acirra concorrência no setor

Sem dúvida, o volante Éderson chega ao grupo respaldado pelo excelente desempenho no futebol europeu, onde atua como titular absoluto da Atalanta há três temporadas. O ex-jogador de Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza possui pouca rodagem com a camisa amarela e ainda não havia recebido oportunidades sob o comando de Carlo Ancelotti. Contudo o seu vigor físico e a capacidade de atuar como primeiro ou segundo homem de meio-campo fizeram com que ele superasse a concorrência direta de Andrey Santos, do Chelsea, e de Gabriel Sara, do Galatasaray.

Por fim, com a chegada do novo reforço, a Seleção Brasileira passa a contar com seis alternativas para estruturar o meio-campo na Copa. Além de Éderson, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos, Éderson e o meia Lucas Paquetá são as demais opções.

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