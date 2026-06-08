Os eleitos de Ancelotti: Alex Sandro

Símbolo de experiência e com mais de 80 convocações para a Seleção na bagagem, Alex Sandro disputa sua segunda Copa do Mundo após ter vivido um ciclo mais instável. Afinal, o lateral-esquerdo perdeu espaço após a decepção no Catar, o lateral-esquerdo perdeu espaço na equipe. Entretanto, com o retorno ao futebol brasileiro, conseguiu demonstrar bons desempenhos, voltou a ser chamado e virou uma das peças de confiança de Carlo Ancelotti.

Revelado pelo Athletico Paranaense, o lateral chamou atenção e se transferiu para o Santos, onde conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil junto com Neymar. Depois, Alex Sandro partiu para o futebol europeu, indo para o Porto e, após se destacar na Liga dos Campeões, partiu para a Juventus, onde atuou por nove temporadas. Mas, desde 2024, o jogador defende o Flamengo.

Pela Seleção, Alex Sandro já aparecia desde as categorias de base. Aliás, foi campeão mundial sub-20 em 2011. Naquele ano, recebeu sua primeira convocação para a equipe principal e, em 2012, estava no elenco que ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Pelo Brasil, conquistou a Copa América de 2019 e disputou a última Copa do Mundo, sendo titular da posição.

Volta para a Seleção

Inclusive, naquele Mundial, sofreu uma lesão na vitória contra a Suíça e voltou apenas na prorrogação do jogo contra a Croácia. Após isso, perdeu espaço na equipe da Juventus e também ficou de fora da Seleção. Porém, após a transferência para o Flamengo, voltou a ter oportunidades, sendo chamado por Dorival Júnior, em março de 2025, e por Ancelotti, em sua primeira convocação, em junho daquele ano.

Apesar de sofrer com questões físicas, que o deixaram de fora de três Datas Fifas desde a chegada do italiano, e a desconfiança de parte da torcida, Alex Sandro tem grande confiança de Ancelotti. Enfim, é o titular da lateral-esquerda.

Fala, Alex Sandro

“Queria muito estar na Copa. E espero, com minha experiência, ajudar o grupo e a Seleçãoa atingir os objetivos.

Raio-X

Nome: Alex Sandro Lobo Silva

Idade: 35 anos

Data de nascimento: 26 de janeiro de 1991

Altura: 1,81m

Peso: 76kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 82

Jogos: 45

Gols: dois

Títulos: Copa América – 2019

Nos clubes

Athletico (2008 e 2009)

Santos (2010 e 2011)

Porto (2011 a 2015)

Juventus (2015 a 2024)

Arsenal (desde 2024)

Títulos

Pelo Athletico

Campeonato Paranaense: 2009

Pelo Santos

Copa Libertadores: 2011

Copa do Brasil: 2010

Campeonato Paulista: 2010 e 2011

Pelo Porto

Campeonato Português: 2011/12 e 2012/13

Supertaça Cândido de Oliveira: 2013

Pela Juventus

Campeonato Italiano: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20

Copa da Itália: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21 e 2023/24

Supercopa da Itália: 2018 e 2020

Pelo Flamengo

Copa Libertadores: 2025

Campeonato Brasileiro: 2025

Copa do Brasil: 2024

Supercopa do Brasil: 2025

Campeonato Carioca: 2025 e 2026

Opinião do Leo*

Mais uma fera da “SeleFla” e uma convocação extremamente pragmática do técnico Carlo Ancelotti, alguém que sempre olha a idade dos seus comandados. O lateral-esquerdo é um dos nomes mais contestados pela torcida, pois, de fato, não mostrou um futebol do nível de Copa do Mundo neste último ciclo. Esteve muito abaixo em duelos cruciais do Flamengo nas últimas temporadas. Há gente, aliás, que já o coloca como o ponto fraco do grupo verde-amarelo, antes mesmo de a bola rolar nos Estados Unidos. É um jogador que também não caiu no gosto da crônica esportiva. No entanto, a concorrência não ameaçou o rubro-negro. Afinal, Juba, do Bahia, e Kaiki, do Cruzeiro, nunca se firmaram. Faltou, assim, uma renovação melhor para o setor. Aos 35 anos, Alex Sandro deve começar no banco de reservas. As lesões recentes também preocupam.

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