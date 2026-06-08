O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, demonstrou confiança na recuperação de Lamine Yamal para a estreia da Espanha na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (8), o treinador afirmou que espera contar com o atacante no duelo contra Cabo Verde, marcado para o próximo dia 15, em Atlanta.

Afinal, o jogador segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida em 22 de abril. Por causa do problema físico, o ponta não participará do último amistoso da Fúria antes do Mundial, nesta segunda-feira (8), diante do Peru, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.

Durante a entrevista, De la Fuente também comentou as situações de Nico Williams, do Athletic Bilbao, e Víctor Muñoz, do Osasuna. Os dois atacantes também se recuperam de lesões, mas o treinador demonstrou otimismo e acredita que o trio terá condições de integrar o elenco durante a competição.

“Eles estão cumprindo os prazos de recuperação. Eles estão se recuperando muito bem. Seria conveniente se eles continuassem trabalhando esses dias para fazer mais trabalhos específicos”, afirmou.

“Insisto que continuaremos a cumprir os prazos. Acredito que, se mantiverem esse ritmo, os três estarão disponíveis para a próxima partida. Então, acho que isso é uma ótima notícia, mas lamentamos não poder contar com eles agora (contra o Peru)”, completou o técnico.

Destaque da nova geração espanhola

De acordo com o comandante espanhol, a comissão técnica seguirá rigorosamente as orientações dos departamentos médico e físico para conduzir a recuperação dos atletas e definir o momento ideal para o retorno de cada um.

Principal destaque da nova geração espanhola, Yamal terminou em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro de 2025. Na temporada 2025/26 pelo Barcelona, o atacante participou de 45 partidas, marcou 24 gols e distribuiu 17 assistências.

Com a presença de torcedores nas arquibancadas, o jogador do Barcelona participou do último treino antes do amistoso contra o Peru. Ele fez atividades com bola e, no fim da atividade, deu autógrafos e tirou fotos com crianças.

Por fim, a Espanha integra o Grupo H da Copa do Mundo. Após a estreia contra Cabo Verde, a equipe enfrentará a Arábia Saudita no dia 21 e encerrará sua participação na fase de grupos diante do Uruguai, em 26 de junho.

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