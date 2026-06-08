ASSINE JÁ!
Jogada10

Técnico da Espanha demonstra otimismo em ter Yamal na estreia: &#8220;Recuperando bem&#8221;

ELCHE, SPAIN - OCTOBER 11: Luis De La Fuente, Head Coach of Spain gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Georgia at Estadio Manuel Martinez Valero on October 11, 2025 in Elche, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
ELCHE, SPAIN - OCTOBER 11: Luis De La Fuente, Head Coach of Spain gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Georgia at Estadio Manuel Martinez Valero on October 11, 2025 in Elche, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) -

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, demonstrou confiança na recuperação de Lamine Yamal para a estreia da Espanha na Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (8), o treinador afirmou que espera contar com o atacante no duelo contra Cabo Verde, marcado para o próximo dia 15, em Atlanta.

Afinal, o jogador segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida em 22 de abril. Por causa do problema físico, o ponta não participará do último amistoso da Fúria antes do Mundial, nesta segunda-feira (8), diante do Peru, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.

Durante a entrevista, De la Fuente também comentou as situações de Nico Williams, do Athletic Bilbao, e Víctor Muñoz, do Osasuna. Os dois atacantes também se recuperam de lesões, mas o treinador demonstrou otimismo e acredita que o trio terá condições de integrar o elenco durante a competição.

“Eles estão cumprindo os prazos de recuperação. Eles estão se recuperando muito bem. Seria conveniente se eles continuassem trabalhando esses dias para fazer mais trabalhos específicos”, afirmou.

“Insisto que continuaremos a cumprir os prazos. Acredito que, se mantiverem esse ritmo, os três estarão disponíveis para a próxima partida. Então, acho que isso é uma ótima notícia, mas lamentamos não poder contar com eles agora (contra o Peru)”, completou o técnico.

Destaque da nova geração espanhola

De acordo com o comandante espanhol, a comissão técnica seguirá rigorosamente as orientações dos departamentos médico e físico para conduzir a recuperação dos atletas e definir o momento ideal para o retorno de cada um.

Principal destaque da nova geração espanhola, Yamal terminou em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro de 2025. Na temporada 2025/26 pelo Barcelona, o atacante participou de 45 partidas, marcou 24 gols e distribuiu 17 assistências.

Com a presença de  torcedores nas arquibancadas, o jogador do Barcelona participou do último treino antes do amistoso contra o Peru. Ele fez atividades com bola e, no fim da atividade, deu autógrafos e tirou fotos com crianças.

Por fim, a Espanha integra o Grupo H da Copa do Mundo. Após a estreia contra Cabo Verde, a equipe enfrentará a Arábia Saudita no dia 21 e encerrará sua participação na fase de grupos diante do Uruguai, em 26 de junho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas