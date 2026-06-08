Site elege camisa do Brasil a segunda mais bonita da Copa

A camisa do Brasil foi eleita uma das mais bonitas da Copa do Mundo de 2026. O site americano “The Athletic” avaliou todos os uniformes do Mundial deste ano e colocou a camisa brasileira em segundo lugar. Portanto, a amarelinha ficou atrás apenas da camisa de Gana, que teve eleita a veste mais bonita da competição.

“Muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986”, avaliou o site.

Apesar do site americano apontar uma semelhança com a camisa de 1986, o uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 tem inspiração na de 1970, quando conquistou o tricampeonato mundial. Assim, a peça tem a cor amarela em um tom mais escuro e rompeu com com as versões mais claras das últimas Copas.

A camisa do Brasil tem a cor predominante amarelo com detalhes em verde na gola e nas mangas. A gola é redonda e possui uma ponta triangular. Também há detalhes em verde claro, com linhas finas, nos ombros e laterais da camisa. O escudo da CBF, aliás, voltou a ficar posicionado no lado esquerdo da camisa, diferentemente da versão anterior em que estava centralizado.

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