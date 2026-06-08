Atacante do Marrocos tem suspeita de lesão no joelho e deve ser cortado da Copa

Adversário do Brasil na estreia, Marrocos pode sofrer uma grande perda às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o atacante Abde Ezzalzouli se lesionou no amistoso contra a Noruega, neste último domingo (7), em Nova Jersey, e virou dúvida para o Mundial. Dessa forma, ele passará por exames nesta segunda-feira (8) para ter um diagnóstico do problema físico.

Abde Ezzalzouli se machucou na reta final do primeiro tempo do empate com a Noruega. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Riad trombou com um norueguês e caiu em cima da perna direita dele. Dessa forma, ele recebeu atendimento médico e, depois, tentou retornar para o jogo. Porém, voltou a sentir dores e deixou o campo mancando.

O atacante foi substituído no intervalo do amistoso contra a Noruega. Há suspeita de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, caso a lesão seja confirmada, Ezzalzouli precisaria de três a quatro semanas de recuperação. Portanto, não teria condições de jogar a Copa do Mundo de 2026.

Ezzalzouli, de 24 anos, atua pelo Real Betis, da Espanha. Antes, teve passagens pelo Barcelona e pelo Osasuna, do mesmo país. Além dele, outra preocupação é com o lateral-esquerdo Noussair Mazraoui, do Manchester United, que se machucou nos primeiros minutos do amistoso. O defensor sofreu uma luxação no ombro e vai passar por exames para confirmar a gravidade da lesão.

Brasil de olho no Marrocos

Semifinalista da Copa do Mundo de 2022 e atual campeão da Copa Africana de Nações, Marrocos chega badalado e, mais uma vez, candidato a zebra do Mundial. A seleção marroquina, aliás, é o adversário do Brasil na estreia, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Portanto, a ausência de Ezzalzouli pode ser uma boa notícia para a Seleção Brasileira.

Entretanto, Marrocos não é a única que sofreu com problemas no Grupo C. Afinal, o Brasil também perdeu o lateral-direito Wesley, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto a Escócia perdeu o meio-campista Billy Gilmour, no último sábado (6), com uma entorse no joelho direito.