Galvão leva Olodum para o SBT e encerra tradição da Globo nas Copas

O narrador Galvão Bueno fechou um acordo com o grupo baiano Olodum para participações especiais no pré-jogo das partidas da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, a banda de axé passará a integrar as transmissões do SBT, encerrando uma tradição que começou na Globo há mais de duas décadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal F5, da Folha de S.Paulo.

Além disso, a emissora da família Abravanel exibirá 32 jogos do torneio. Com a mudança de Galvão para o SBT, o Olodum também trocará de canal e seguirá ao lado do narrador na cobertura do Mundial.

O grupo baiano participava das transmissões dos jogos da Seleção Brasileira desde a Copa do Mundo de 2002. Ao longo de 24 anos, as apresentações do Olodum se tornaram uma marca registrada da cobertura esportiva da Globo e ajudaram a construir a identidade dos pré-jogos da equipe nacional.

Agora, a Globo perde um dos elementos mais tradicionais de suas transmissões da Seleção. Por outro lado, o SBT passa a contar com uma atração já reconhecida pelo público e incorporará as apresentações do Olodum ao formato de pré-jogo da emissora durante a Copa do Mundo.

Galvão participa de projeto bilionário para transmitir a Copa

Além de comandar a cobertura do SBT, Galvão Bueno ampliou sua participação na Copa do Mundo ao atuar diretamente na negociação dos direitos de transmissão por meio da N Sports, canal do qual é sócio. Dessa forma, o SBT e a N Sports uniram forças e dividiram os custos para garantir a exibição do torneio.

Segundo fontes da coluna, as empresas investiram US$ 25 milhões, cerca de R$ 134,5 milhões, na aquisição dos direitos. No entanto, o contrato não concede exclusividade na TV aberta. Assim, tanto o SBT quanto a N Sports transmitirão partidas que também estarão na programação da Globo durante o Mundial.

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